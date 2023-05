Xiaomi 13 Lite 5G é lançado no Brasil; confira ficha técnica e preço

A Xiaomi atualizou o portfólio de celulares no Brasil com a chegada do Xiaomi 13 Lite 5G, que tem preço sugerido de R$ 4.999. Sua ficha técnica se destaca pelas tecnologias de fotografia, com direito a sensor principal traseiro de 50 MP de resolução e frontal dupla de até 32 MP, com flash de LED para as selfies. O lançamento ocorreu sem alarde na semana passada.

Apesar de embarcar um processador considerado intermediário, o preço do Xiaomi 13 Lite 5G fica perto ao praticado no varejo por smartphones como Galaxy S23 (Samsung) e iPhone 14 (Apple). O modelo tem até 256 GB de armazenamento interno, 8 GB de memória RAM e está disponível em três opções de cores: azul, preto e rosa.

Xiaomi 13 Lite 5G é revestido por vidro na frente e atrás, com proteção Corning Gorilla Glass 5

Na frente, o Xiaomi 13 Lite 5G exibe uma tela de 6,55 polegadas com resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels). A tecnologia utilizada pelo display é o AMOLED. Além disso, são 120 Hz de taxa de atualização, o que significa que as animações de sistema, filmes e jogos compatíveis com o recurso são reproduzidos de forma mais fluida.

Já na parte de dentro, o aparelho vem com o processador Snapdragon 7 Gen 1. O chip oferece potência suficiente para executar aplicativos pesados e títulos de jogos mais exigentes. No entanto, ainda trata-se de um chip intermediário e apps de benchmark provam isso. No AnTuTu, usado para medir desempenho de smartphones, o Xiaomi 13 Lite 5G faz 550 mil pontos, contra mais de 1,1 milhão do Galaxy S23 — que entrega o chip Snapdragon 8 Gen 2 por preço de varejo similar ao do Xiaomi.

Câmeras de alto nível, com flash duplo para selfies

Flash LED duplo do Xiaomi 13 Lite 5G

Na parte de trás, o Xiaomi 13 Lite 5G conta com três sensores fotográficos. O principal é um Sony IMX766 com 50 MP de resolução, conhecido por entregar fotos nítidas com alto nível de detalhes. Já a segunda câmera é wide angle (com campo de visão de 119°) e tem 8 MP. A fabricante completa o conjunto com um sensor macro de 2 MP.

Já na parte da frente, o modelo é equipado com câmera frontal dupla: a lente principal tem 32 MP e o segundo segundo sensor tem 8 MP e serve para medir profundidade de campo. Um duplo flash de LED também marca presença para auxiliar usuários durante selfies.

O 13 Lite 5G é alimentado por uma bateria de 4.500 mAh de capacidade que precisa de apenas 40 minutos para carregar de zero a 100%, segundo a fabricante. O acessório está incluso na caixa, assim como o cabo USB-C, uma capa protetora, a chave para ejetar a bandeja do SIM card e os manuais.

Veja a ficha técnica do Xiaomi 13 Lite 5G

Tamanho da tela: 6,55 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1.800 x 2.400 pixels)

Painel da tela: AMOLED

Câmera: tripla, 50 MP (principal) + 8 MP (ultra wide) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: dupla, 32 MP (principal) + 8 MP (profundidade)

Sistema: Android 12, com MIUI 14

Processador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 171 gramas

Dimensões: 159,2 x 72,7 x 7,2 mm

Cores: azul, preto e rosa

Lançamento global: março de 2022

Preço de lançamento: R$ 4.999

Com informações de GSM Arena, Kimov (1/2) e Xiaomi

