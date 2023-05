'Your account was flagged for potential abuse' no ChatGPT? Entenda o erro

O erro "Your account was flagged for potential abuse" é bastante comum no ChatGPT e significa que o usuário teve algum comportamento interpretado como uma infração pelo sistema. O chatbot da OpenAI não permite tratar de certos assuntos, como questões que envolvem discursos de ódio, atividades ilegais e conteúdo sexual, e penaliza os infratores com o bloqueio do perfil. Existe a possibilidade, contudo, de que tenha ocorrido um bug na plataforma e a sua conta tenha sido banida injustamente. Nesse último caso, há algumas alternativas possíveis para que o acesso seja recuperado e você consiga voltar a usar o site normalmente.

Nas linhas a seguir, o TechTudo explica em detalhes o que significa o erro e como não ser banido do ChatGPT. Continue a leitura e confira também como resolver o problema "Your account was flagged for potential abuse" no chatbot da OpenAI.

O que significa o erro?

O erro “Your account was flagged for potential abuse”, em tradução para o português, significa “Sua conta foi sinalizada por potencial abuso”. Isso indica que o seu perfil foi bloqueado e, em tese, você não conseguirá mais acessar a plataforma. O bloqueio pode ocorrer devido a perguntas abusivas ou inapropriadas, ou seja, qualquer texto, frase ou comando que não esteja de acordo com as diretrizes de uso do ChatGPT. Em alguns casos, o erro também pode ser apenas um bug da plataforma.

O que faz uma conta ser barrada no ChatGPT?

Uma conta pode ser barrada no ChatGPT caso não siga as diretrizes e regras do chatbot, disponíveis no site oficial da OpenAI. Isso inclui usar a plataforma para explorar conteúdo sexual, de ódio, de assédio ou violento, praticar atividades ilegais ou usar o chatbot para fins de campanhas políticas. Utilizar linguagem inapropriada ou ofensiva e enviar um grande número de mensagens repetidas de uma só vez também não são recomendados.

Como evitar ter a conta banida?

Para evitar ter a conta banida, basta não infringir as diretrizes da plataforma. Por isso, deve-se evitar usar o chat para consultas relacionadas a assuntos sensíveis, como exploração sexual infantil, conteúdo adulto ou violento, atividades ilegais, entre outros temas citados no tópico anterior. Também é importante manter um linguajar que não seja ofensivo.

Como corrigir o erro?

Caso você não tenha cometido infrações e queira voltar a utilizar o site, é possível tentar algumas das alternativas abaixo para solucionar o erro “Your account was flagged for potential abuse”.

1. Use VPN

É possível utilizar um serviço VPN para acessar o site da OpenAI por meio de um IP diferente. Existem diversões opções de VPN grátis para utilizar no PC e, mesmo que algumas delas tenham algumas funções pagas, os recursos gratuitos ainda são efetivos. Você também pode usar a VPN padrão do navegador Opera ou utilizar um servidor proxy.

Outra possibilidade é reiniciar o roteador ou modem da Internet caso você tenha um endereço IP dinâmico. Se isso não funcionar, desconecte o roteador por um tempo e, depois, ligue-o novamente.

2. Faça a inscrição de novo depois de um tempo

Caso a sua conta tenha sido banida por algum erro da plataforma da OpenAI, uma alternativa é aguardar alguns dias e tentar fazer login novamente. Isso porque, com o tempo, pode ser que o sistema analise a situação e perceba que a conta foi banida por algum bug.

3. Desabilite o DNS

Se você usa um DNS privado ou pago, esse pode ser um dos motivos pelo qual você não está conseguindo acessar o ChatGPT. Nesse caso, é válido desabilitar o recurso para ver se o problema é resolvido. Para isso, vá nas configurações do navegador e clique em “Privacidade e segurança”. Na aba de segurança, busque pela opção correspondente ao DNS e desabilite a função.

4. Limpe cache/cookies do navegador

Você também pode tentar limpar cache/cookies do navegador, procedimento que tende a corrigir erros de determinados sites. Para isso, vá no menu de opções do seu navegador e busque pela opção “Limpar dados do navegador”. Selecione todas as caixinhas disponíveis para que a limpeza seja feita.

5. Entre em contato com o suporte do ChatGPT ou da OpenAI

Caso nenhuma das tentativas anteriores funcione, você ainda pode entrar em contato com o suporte do ChatGPT ou da OpenAI. Para isso, basta enviar um e-mail para support@openai.com, explicar a sua situação e solicitar que eles removam o seu IP da lista de usuários banidos.

Com informações de Techbriefly, Stealthoptional, Wikihow, Nerdschalk, Openaimaster

