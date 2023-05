YouTube terá anúncios obrigatórios de 30 segundos em smart TVs

O YouTube anunciou, nesta quarta-feira (17), que vai incluir anúncios de 30 segundos que não podem ser pulados em apps de smart TVs durante o evento YouTube Brandcast em Nova York, Estados Unidos. Neste primeiro momento, a plataforma vai inserir as propagandas obrigatórias somente em vídeos do YouTube Select, aqueles mais vistos segundo os dados obtidos pela própria empresa. Além das smart TVs, também serão afetados tv sticks e media centers, como Fire TV Stick e Chromecast com Google TV . Assim, ficarão livres desses novos anúncios apenas quem tem assinatura do YouTube Premium .

Na mesma ocasião, a equipe responsável pela plataforma também revelou uma nova modalidade de exibição de anúncios. Quando um usuário pausar um vídeo na TV, o software irá automaticamente minimizar a janela da transmissão e mostrar uma propaganda ao lado, que também não será possível pular.

1 de 2 YouTube Select geralmente são aqueles vídeos recomendados pela plataforma — Foto: Divulgação/YouTube YouTube Select geralmente são aqueles vídeos recomendados pela plataforma — Foto: Divulgação/YouTube

O anúncio com 30 segundos vem para substituir o bloco com dois anúncios de 15 segundos que eram exibidos até então. Segundo a publicação oficial no Blog do YouTube, essa decisão está de acordo com as preferências da audiência da plataforma em telas grandes, mas sem apresentar números factíveis de pesquisa.

O texto também indica que as produções do YouTube Select são responsáveis por 70% das impressões de vídeos por streaming em televisores na América do Norte. De acordo com relatório da Nielsen Gauge, o YouTube é assistido em mais de 150 milhões de TVs nos Estados Unidos e já é o streaming mais visto daquele país.

2 de 2 Exemplo de anúncio em vídeo pausado no Youtube — Foto: Reprodução/Adweek/TechRadar Exemplo de anúncio em vídeo pausado no Youtube — Foto: Reprodução/Adweek/TechRadar

De acordo com a plataforma, a nova modalidade de anúncios, especialmente os que serão veiculados em vídeos pausados, abre espaço para que as empresas cheguem aos consumidores de forma discreta e sem incomodar os telespectadores.

Essas medidas parecem ter sido tomadas para smart TVs e media centers, pois o público tende a assistir vídeos mais longos no conforto do sofá e, desta forma, estaria mais disposto a aceitar anúncios com este tempo e formato. Portanto, acredita-se que essa nova modalidade não deve chegar em versões do app para celulares ou tablets, por exemplo, cujo consumo de vídeos curtos é mais proeminente.

