2ª temporada de Origem tem previsão de lançamento no Globoplay

A segunda temporada de Origem tem estreia confirmada para 2024 no Globoplay , ainda sem data. Sucesso em todo o mundo, a produção do canal americano MGM+ chegou em março desse ano no streaming da Rede Globo . A trama de suspense e ficção científica mostra a rotina de sobrevivência de um grupo de moradores presos em uma cidade misteriosa. A série é estrelada por Harold Perrineau (Matrix Reloaded), Catalina Sandino Moreno (Paris, Te Amo) e Eion Bailey (Era Uma Vez).

A série é uma criação do roteirista John Griffin (A Cratera) e tem entre os produtores os irmãos Anthony e Joe Russo (Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato) e Jack Bender, diretor de Lost. Iniciada em fevereiro de 2022, a segunda temporada de Origem está em reta final nos EUA, com o décimo e último episódio marcado para o dia 25 deste mês.

2 de 3 Em Origem, a morte ronda os sobreviventes constantemente e ataca quando o sol se põe — Foto: Reprodução/IMDB Em Origem, a morte ronda os sobreviventes constantemente e ataca quando o sol se põe — Foto: Reprodução/IMDB

📝 Onde assistir ao filme The Assault? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Na primeira temporada de Origem, conhecemos a família Mathews, composta pelo casal Tabitha (Catalina Sandino Moreno) e Jim (Eion Bailey) e seus filhos Julie (Hannah Cheramy) e Ethan (Simon Webster). Durante uma viagem, eles ficam presos em uma cidade onde todos que chegam no local não conseguem mais sair. Sob as ordens do autointitulado xerife Boyd Stevens (Harold Perrineau Jr.), todos os habitantes precisam se proteger à noite de monstros que usam de formas humanas para atacar suas vítimas.

Nos novos capítulos, Boyd está enclausurado em um local distante, e cabe aos moradores Donna (Elizabeth Saunders) e Kenny (Ricky He) tomarem a liderança. A cidade fica em um impasse quando um ônibus de novos moradores involuntários chega na cidade. A visita aumenta as tensões e diminuiu os recursos entre os habitantes.

3 de 3 Na série Origem, o xerife Boyd interpretado por Harold Perrineau tenta deixar os sobreviventes da cidade seguros enquanto procura por uma forma de escapar — Foto: Divulgação/Globoplay Na série Origem, o xerife Boyd interpretado por Harold Perrineau tenta deixar os sobreviventes da cidade seguros enquanto procura por uma forma de escapar — Foto: Divulgação/Globoplay

Além dos atores já citados, a segunda temporada conta com A.J. Simmons (Reacher), Angela Moore (Sobrenatural), Deborah Grover (Anne com um E), Kaelen Ohm (Hit & Run) e Nathan D. Simmons (Black Cop). Na repercussão entre a crítica, Origem tem aprovação de 92% (crítica) e 85% (público) no Rotten Tomatoes e nota 63 no Metacritic. Já entre o público, o show tem nota 7,7 no IMDb, baseado na votação de 40 mil usuários.