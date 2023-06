2ª temporada de The Bear ganha data de lançamento no Brasil após sucesso

A segunda temporada de The Bear (O Menu, em português) estreia no Brasil no dia 23 de agosto com exclusividade no Star+ . A chegada da nova season foi confirmada nesta quinta-feira (22), pela própria plataforma no Twitter , e recebeu críticas pela demora para lançamento no país. A série chega nesta quinta-feira (22) nos Estados Unidos e fez enorme sucesso entre a crítica especializada. A nova leva de 10 episódios debutou com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Escrita e dirigida por Christopher Storer (Oitava Série), a aposta do canal FX para o streaming estadunidense Hulu teve um lançamento tímido, mas acabou se tornando uma das melhores produções de 2022, segundo sites especializados. O projeto, lançado em outubro do ano passado no Brasil, tem nota 8,4 no IMDb, com base em 95 mil considerações.

Em reviews internacionais acerca da nova temporada, como a do Entertainment Weekly, por exemplo, a jornalista Kristen Baldwin não poupou elogios à sequência da produção, que "oferece 10 novos episódios que são intensos e assistíveis de maneira confiável, mas ainda mais ternos".

Já Judy Berman, do Time, enaltece a performance emocionante do elenco, bem como a profundidade do enredo, visto que "é um show cuja intensidade, desde as conversas frenéticas onde os personagens fala empolgados sobre o que estão criando até os closes extremos da obra de arte que é uma entrada perfeita, captura a euforia do fazer artístico".

Conheça The Bear

Na primeira temporada, a história acompanha Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), um renomado chef de cozinha que trabalha no melhor restaurante de Nova York. Quando ele recebe a notícia da morte de seu irmão, que deixa como herança a antiga lanchonete italiana da família em Chigado, ele volta para a cidade. Com muitas dificuldades, como questões financeiras e burocráticas, além do luto, o protagonista tenta a todo custo transformar o negócio para mantê-lo de pé e também prosperar.

Agora, na segunda leva de episódios, diante da possibilidade de abrir um novo restaurante, a equipe deve traçar um plano em meio as dificuldades envolvendo a burocracia, a falta de dinheiro, prazos apertados e até mesmo questões pessoais. Por fim, vale lembrar que dois novos nomes se juntaram ao elenco, sendo eles Will Poulter (Maze Runner) e Bob Odenkirk (Better Call Saul).