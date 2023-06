3ª temporada de Demon Slayer chega ao fim; veja resumo do episódio 11

A terceira temporada de Demon Slayer teve seu último episódio transmitido neste domingo (18), na plataforma Crunchyroll . Intitulado Laços Conectados: Amanhecer e a Primeira Luz, o 11º capítulo do arco Swordsmith Village tem 51 minutos de duração. O terceiro arco começou a ser exibido em 9 de abril desse ano, semanas após o lançamento do filme Demon Slayer - Para a Vila do Espadachim no fim de março. Vale lembrar que a quarta temporada de Demon Slayer já foi confirmada nas redes oficiais do anime.

No último capítulo, o protagonista Tanjiro enfrenta o vilão Hantengu, um demônio poderoso que integra os Doze Demônios da Lua. A repercussão do episódio entre os otakus foi tanta que os servidores da Crunchyroll tiveram uma queda, sendo reestabelecidos horas depois. Aqui no TechTudo você confere um resumo com spoilers do episódio, dando destaque aos momentos de maior impacto.

2 de 5 O protagonista Tanjiro enfrentou um inimigo de alto nível no desfecho do terceiro arco de Demon Slayer — Foto: Divulgação/Crunchyroll O protagonista Tanjiro enfrentou um inimigo de alto nível no desfecho do terceiro arco de Demon Slayer — Foto: Divulgação/Crunchyroll

A batalha de Tanjiro contra Hantengu

O herói protagonista busca decapitar o demônio Hantengu, um vilão poderoso que integra os Doze Demônios da Lua. Na hierarquia do grupo demoníaco, Hantegu é considerado o Quarto Superior. Vemos a dificuldade de Tanjiro em derrotá-lo pois ele é extremamente rápido, sem contar o fato que utiliza clones para lutar em ambientes diferentes e dispõe de sete formas: Hantengu (a forma original), Sekido, Karaku, Aizetsu, Urogi, Zohakuten e Urami.

Para derrotá-lo, Tanjiro, Nezuko e Genya procuram o corpo original. Enquanto isso, Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor, batalha contra o sexto clone de Hantegu, de nome Zohakuten. A cada momento que passa, a tensão entre os heróis aumenta, pois a chegada do amanhecer pode favorecer a fuga do vilão, além de matar Nezuko, já que, assim como qualquer outro demônio, sua maior fraqueza é o sol.

3 de 5 Tanjiro busca a todo custo decapitar o vilão Hantegu — Foto: Reprodução/IMDb Tanjiro busca a todo custo decapitar o vilão Hantegu — Foto: Reprodução/IMDb

Durante a batalha, Tanjiro lembra dos ensinamentos de seu amigo espadachim Zenitsu Agatsuma sobre como executar a técnica de Respiração do Trovão. Ele então utiliza um dos movimentos dessa respiração quando golpeia Hantegu no pescoço com sua espada. Porém, o golpe não foi tão preciso e o demônio consegue se regenerar e aumentar o seu tamanho. Quando Tanjiro está prestes a morrer nas mãos de Hantegu, o herói é salvo pelo caçador Genya e sua irmã Nezuko.

A derrota de Hantegu

Quando Nezuko parte para socorrer seu irmão, ela consegue utilizar uma técnica típica entre os demônios contra o Quarto Superior. O golpe, no entanto, faz com que Tanjiro, Nezuko e Hantegu caiam em um penhasco. Na queda, o vilão perde seus dois braços. Nesse momento, o protagonista conta com a ajuda de Muichiro Tokito. O Hashira da Névoa lhe entrega a Nichirin, uma espada de 300 anos recém-polida pelo ferreiro Hotaru Haganezuka.

Utilizando a nova arma, Tanjiro consegue ir atrás de Hantegu e lhe desfere um golpe rápido em sua cabeça. Tanjiro chega a pensar que o derrotou de vez, mas Nezuko percebe que ele não está morto e ainda tenta devorar algumas pessoas para se regenerar e fugir. O herói fica dividido entre ir atrás do monstro ou salvar sua irmã. Como Nezuko também é um demônio, a luz do sol pode matá-la.

4 de 5 Os demais Hashiras e caçadores emocionados com a vitória de Tanjiro — Foto: Reprodução/IMDb Os demais Hashiras e caçadores emocionados com a vitória de Tanjiro — Foto: Reprodução/IMDb

É aí que a irmã mais nova do protagonista decide empurrá-lo em direção à Hantegu. Tanjiro então percebe que esta é sua primeira e única missão. Em alta velocidade e utilizando a Respiração do Fogo, o caçador parte em busca do corpo principal de Hantegu no meio da floresta. Quando finalmente o encontra, Tanjiro desfere vários cortes no corpo do demônio, que fritam em contato com a luz do sol. Quando o vilão é derrotado de vez, a vitória também ajuda a Mitsuri, que estava lutando contra Zohakuten e seus dragões de madeira.

Nezuko morre com a luz do sol?

A derrota de Hantegu não traz felicidades à Tanjiro. Ele pensa que, para derrotar o alto demônio, precisou deixar de lado sua irmã mais nova e única integrante viva de sua família. Mas eis que, para seu espanto, Nezuko caminha sendo banhada pela luz do sol sem sofrer uma queimadura sequer. Porém, ela se comunica com os demais apenas usando uma frase: “Estou orgulhosa, não é?”

No fim, Mitsuri, Tokito, Genya, Kotetsu, Nezuko e Tanjiro se abraçam, ainda mais quando sabem que Nezuko pode sobreviver à luz do sol. Eles não desconfiam, mas são observados de longe pelo lorde demônio Muzan. O responsável pela morte da família dos irmãos protagonistas procura há tempos pelo demônio que é capaz de andar durante o dia. Logo, vemos que Nezuko e Muzan podem ter um maior destaque no arco seguinte, o Training Arc.

5 de 5 Descobrimos no final do episódio que Nezuko consegue ser iluminada pelo sol sem se machucar — Foto: Reprodução/IMDb Descobrimos no final do episódio que Nezuko consegue ser iluminada pelo sol sem se machucar — Foto: Reprodução/IMDb