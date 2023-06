4ª temporada de Demon Slayer é confirmada e trará Treinamento Hashira

Demon Slayer vai ganhar uma quarta temporada para televisão, com adaptação do Hashira Training Arc. A renovação foi anunciada neste domingo (18) no Twitter e no site oficial do seriado, logo após o encerramento da terceira temporada, a Swordsmith Village Arc. Além do teaser promocional, pôsteres dos personagens principais foram divulgados. No entanto, até o momento não foi esclarecido quando será a data de lançamento, número de episódios ou se a animação já está em desenvolvimento.