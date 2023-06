7 motivos para usar um tablet em vez de um notebook

Os tablets e os notebooks são dispositivos tecnológicos utilizados para realizar tarefas do dia a dia, como estudar, trabalhar e se divertir. Na hora de escolher, muito se discute sobre as vantagens de cada um deles. Os notebooks são mais adequados para quem busca ferramentas de alta produtividade e possui rotinas multitarefa, requisitando maior memória RAM e espaço de armazenamento. Já os tablets são ótimas apostas para o consumo de conteúdo de streaming , estudos, leitura ativa e realização de projetos envolvendo desenho.

Para a melhor escolha, é necessário definir os seus principais objetivos com o uso do dispositivo e qual deles será ideal para alcançar os melhores resultados, a partir de suas características e funcionalidades. A seguir, confira as principais vantagens de optar por um tablet em vez dos notebooks tradicionais.

1 de 8 Tablets podem ser mais versáteis que notebooks em algumas tarefas — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo Tablets podem ser mais versáteis que notebooks em algumas tarefas — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo

1. Tablet possui peso e dimensões menores

Como um dipositivo móvel, o tablet tem uma estrutura que favorece o transporte para qualquer lugar a qualquer hora. Isto porque eles geralmente apresentam peso e dimensões menores em relação a um notebook. Os pequenos aparelhos pesam entre 300 g e 500 g, com telas de 11 a 13 polegadas, em média, enquanto os notebooks possuem em torno de 1,5 kg a 2,5 kg e variam entre 13 e 17 polegadas. Até mesmo o Galaxy Tab S8 Ultra, um dos mais modernos e completos, pesa 728 g, consideravelmente menos se comparado aos laptops.

2 de 8 Alguns notebooks também funcionam como tablets — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Alguns notebooks também funcionam como tablets — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Além disso, com uma bateria interna de longa duração, não há a necessidade de transportar sempre um cabo de energia, algo que também ocupa espaço na bolsa na hora de levar o dispositivo a algum lugar. Eles precisam apenas de um carregador USB e de uma fonte de energia caso a sua utilização seja por um longo período de tempo, já que a bateria é otimizada para ser mais duradoura.

2. Podem ser mais intuitivos

Os tablets costumam ser bastante utilizados por crianças para jogar ou assistir a desenhos, o que demonstra a facilidade do uso. Os gadgets são bastante intuitivos e permitem que qualquer pessoa utilize suas funcionalidades, até mesmo pela semelhança com os sistemas operacionais dos celulares. Os tablets também apresentam interface touchscreen para todas as suas ações, a partir do toque na tela ou da utilização do teclado virtual, diferente dos notebooks que exigem a utilização do mouse pad ou de um mouse externo.

3 de 8 Os tablets são tão intuitivos que até crianças os utilizam sem dificuldades — Foto: Reprodução/Samsung Os tablets são tão intuitivos que até crianças os utilizam sem dificuldades — Foto: Reprodução/Samsung

Em muitas das vezes, a tela inicial de um desktop parece intimidadora para quem não tem familiaridade, enquanto as telas dos tablets passam maior sensação de segurança ao que está sendo feito. Os sistemas operacionais Android e iOS apresentam ícones definidos para cada aplicativo e, dentro deles, quando necessário, são apresentadas orientações para o seu uso.

3. Mais dinâmicos para estudo e leitura

Os tablets são grandes aliados para estudantes e leitores assíduos. A qualidade da tela é superior em pixels que a de um notebook básico, já que apresentam grande foco na exibição de vídeos e no consumo de streaming. Suas dimensões também se ajustam melhor aos olhos e à palma da mão do usuário. Além disso, as suas funcionalidades e apps também favorecem a produtividade nos estudos, a partir de técnicas de aprendizado e da leitura ativa.

4 de 8 Tablets são dispositivos ideais para estudo e leitura — Foto: Divulgação/Samsung Tablets são dispositivos ideais para estudo e leitura — Foto: Divulgação/Samsung

Este tipo de leitura consiste na interação do leitor com o texto a partir de frases destacadas, anotações sobre o assunto e a prática de exercícios de revisão. Nos notebooks, a leitura pode não ser produtiva, principalmente pela distância da tela aos olhos do leitor, além do uso de softwares e visualizadores de textos que não possuem recursos tão diversificados quanto os para tablets.

4. Possuem apps específicos para cada demanda

Assim como os smartphones, os tablets também contam com diversos aplicativos em suas lojas que atendem a demandas específicas. Desta forma, caso queira assistir a um filme ou uma série, você pode selecionar o serviço de streaming desejado, a partir de seu aplicativo. Para acessar o seu e-mail ou as suas redes sociais, o tablet também disponibiliza cada um destes aplicativos.

5 de 8 Tablets apresentam aplicativos para demandas específicas de estudo, trabalho e lazer — Foto: Divulgação/Samsung Tablets apresentam aplicativos para demandas específicas de estudo, trabalho e lazer — Foto: Divulgação/Samsung

Outros exemplos bastante úteis são os visualizadores de PDFs, editores de imagem e aplicativos para anotações. Para artistas e designers, aplicativos como o Autodesk SketchBook, o PicsArt Photo Editor e o ProCreate possibilitam a realização de desenhos e de outros projetos diferenciados com o auxílio da Samsung S Pen ou do Apple Pencil.

A utilização destes aplicativos em vez das abas de um navegador como o Opera ou o Chrome permite maior agilidade nas atividades realizadas, já que estes programas são otimizados e funcionam de maneira ágil. Logo, dependendo de quais são os seus objetivos com o dispositivo, a presença dos programas é muito mais eficaz do que o seu uso em um navegador do notebook.

5. Melhor preço

Os computadores apresentam sistemas operacionais e processadores mais complexos, o que reflete diretamente em seu preço no mercado. Por outro lado, os tablets possuem características mais otimizadas e adequadas para a sua utilização remota, mesmo que com menor performance. Isto demanda menos investimentos em hardware e incide no preço inferior, se comparado aos notebooks. É claro que existem exceções, como são os casos dos iPad Pro, que possuem o potente chip Apple M2 e custa a partir de R$ 9.799.

6 de 8 Os tablets realizam atividades semelhantes às de um notebook, com maior portabilidade. — Foto: Divulgação/Apple Os tablets realizam atividades semelhantes às de um notebook, com maior portabilidade. — Foto: Divulgação/Apple

Entretanto, a maioria dos tablets Android custa entre R$ 1.000 e R$ 3.500, com modelos com custo-benefício relevante e adaptáveis a todos os bolsos. Modelos da Lenovo e da Samsung são alguns dos preferidos, como o Lenovo Tab P11 Plus, o Samsung Tab S6 Lite e o Samsung Tab S7 FE.

No caso dos notebooks, para escolher um modelo de marcas consolidadas no mercado, como a Asus, a Lenovo e a própria Samsung, é necessário desembolsar pelo menos R$ 2.200 em dispositivos que entregam um processador Intel Core i3 e são dedicados a tarefas mais simples. Neste contexto, para a mesma realização de atividades cotidianas, a escolha de um tablet pode ser bastante vantajosa devido à portabilidade e à duração da bateria.

6. Bateria mais duradoura

Por ser um dispositivo móvel, os tablets possuem componentes de hardware que consomem menos energia do que aqueles especificados em notebooks. Mesmo com baterias maiores, estes dispositivos precisam de mais energia para o funcionamento da máquina, tornando necessária a sua carga pelo menos uma vez ao dia. Por outro lado, alguns modelos duram entre três e quatro horas de bateria, tempo bastante inferior se comparado a uma jornada de trabalho ou de estudo.

7 de 8 Tablets possuem componentes de hardware que otimizam o consumo da bateria — Foto: Reprodução/Samsung Tablets possuem componentes de hardware que otimizam o consumo da bateria — Foto: Reprodução/Samsung

Já os tablets não foram idealizados para ficarem sobre a mesa e ligados na tomada durante o dia. Esta portabilidade e o desenvolvimento do seu hardware permitem que a sua bateria dure o dia inteiro, com a possibilidade de utilizar baterias externas ou carregadores USB quando preciso. Tais características são bastante vantajosas principalmente na necessidade de transportá-los a algum lugar durante o dia.

7. Conexão 5G na ausência de Wi-Fi

Grande parte dos tablets atuais apresenta um slot para inserção de um chip de celular. Esta funcionalidade permite que você aproveite todas as aplicações do dispositivo mesmo quando não há sinal de Wi-Fi local. Basta contratar um plano de celular na operadora de sua preferência e ativar os dados móveis no seu aparelho.

8 de 8 Os tablets apresentam slots para inserção de chips de celular — Foto: Reprodução/Zoom Os tablets apresentam slots para inserção de chips de celular — Foto: Reprodução/Zoom