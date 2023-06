AirPods Pro 2 ganharão novos recursos ainda este ano; veja quais

Os AirPods Pro 2 ganharão cinco novos recursos de áudio ainda em 2023. De acordo com a Apple, o firmware dos fones de ouvido Bluetooth será atualizado com as novas funções para o público geral nos próximos meses — o pacote de mudanças já está disponível para desenvolvedores. As novas habilidades dos fones de ouvido prometem adaptação automática do cancelamento de ruído, diminuição do som quando o usuário estiver conversando, a troca do pareamento do acessório entre os aparelhos da marca de forma mais rápida e, ainda, a ativar e desativar o som com um toque.