Amnesia: The Bunker e MotoGP 23 são destaques nos lançamentos da semana

Amnesia: The Bunker e MotoGP 23 são os destaques nos lançamentos da semana, com o mais novo game na aclamada saga de terror em primeira pessoa e o jogo anual de corridas sobre duas rodas do campeonato MotoGP. Eles foram acompanhados pela nova versão do game de cartas Pokémon TCG Live , jogos de ação como Nocturnal e Bleak Sword DX, títulos de aventura com viagem no tempo como Loop8: Summer of Gods e Harmony: Fall of Reverie e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas nas quais estão disponíveis.

Amnesia: The Bunker - 6 de junho - XBSX/S, XB, PS4, PC

Em Amnesia: The Bunker, os jogadores exploram um bunker militar desolado durante a Primeira Guerra Mundial. O protagonista é Henri Clément, um soldado francês com um revólver e uma bala em mãos, que está preso neste local com uma fera que desafia a lógica. Seu objetivo será escapar deste mapa semiaberto e descobrir as coisas terríveis que aconteceram no lugar e qual o paradeiro de seus companheiros soldados.

O game utiliza várias novas mecânicas, como uma barulhenta lanterna de dínamo, que ilumina seu caminho, mas entrega sua posição. Há também um gerador que pode manter as luzes acesas e a fera afastada por algum tempo, em troca de combustível. Itens, armas, perigos e recursos úteis irão mudar de lugar a cada partida e será preciso se virar com o que encontrar. Amnesia: The Bunker está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC por R$ 59,90.

MotoGP 23 - 8 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O game oficial do campeonato MotoGP promete uma experiência desafiadora e realista de pilotagem sobre duas rodas. O jogo conta com uma nova Inteligência Artificial neural que pode ajudar jogadores a controlar os momentos de frear e acelerar. No modo carreira será possível correr nas classes MotoGP3, MotoGP2 e MotoGP, cada uma com sua própria física nas motos, em um calendário curto de 10 rounds ou pelo calendário oficial de 21 rounds.

Durante a história, haverá também pontos de decisão nos quais a escolha do jogador irá mudar o rumo de sua carreira e como se comporta durante as corridas. Por exemplo: a agressividade contra oponentes poderá gerar rivalidades acaloradas. Uma grande novidade desta edição está também no novo sistema de clima dinâmico, que pode trazer chuva repentina para as corridas. MotoGP 23 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 249,50, para Nintendo Switch por R$ 199,50 e para PC pela loja digital Steam.

Pokémon TCG Live - 8 de junho - And, iOS, PC

O jogo oficial do jogo de cartas de Pokémon ganhou uma nova versão repaginada com mais conteúdo e novidades. Usando sua conta do Pokémon Trainer Club, usuários poderão criar avatares personalizáveis, montar baralhos com seus monstrinhos preferidos, escanear cartas do mundo real para aumentar sua coleção e enfrentar jogadores de todo o mundo em batalhas com suporte a português do Brasil.

Haverá também desafios diários para testar suas habilidades e moeda virtual que permitirá adquirir novas cartas. Pokémon TCG Live está disponível grátis para Android, iPhone (iOS) e para PC e Mac pelo site oficial do jogo.

Nocturnal - 7 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Nocturnal conta a história de Ardeshir, um soldado milenar da chama eterna que, após uma longa viagem pelo mar, encontra sua ilha nativa coberta por uma misteriosa névoa. Ele precisará se cobrir com seu fogo e sacar sua espada contra inimigos, enquanto tenta descobrir o que aconteceu com seus irmãos e seu lar. A névoa cobre a maior parte da ilha e parece perseguir Ardeshir após perceber sua presença, então sua única opção será encontrar sua fonte e eliminá-la. Nocturnal está disponível para Nintendo Switch por R$ 99,99.

Loop8: Summer of Gods - 6 de junho - PS4, XB, SW, PC

Loop8: Summer of Gods conta a história de Nini, um adolescente com o poder de manipular o tempo. O protagonista cresceu em uma estação espacial, após uma raça de demônios, os Kegai, dizimar a humanidade. Agora ele retorna à Terra para tentar mudar o curso da história através da pequena cidade rural de Ashihara. O segredo para o sucesso está nos relacionamentos que Nini cultivará com as pessoas, os quais irão fornecer poder em batalha para lutar contra os Kegai. O jogo conta com um sistema de RPG em turnos baseado em emoções, bem diferente do tradicional. Loop8: Summer of Gods está disponível para Nintendo Switch por R$ 179,99.

Raiden III X Mikado Maniax - 6 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Raiden III ganhou uma versão melhorada para consoles e PC, com remixes do Mikado Game Center e inclusão de novas músicas de diversos artistas japoneses (como GoSatoBan, Heavy Metal Raiden, e Fantom Iris). Além do jogo original dos fliperamas, o game inclui modos extras como Score Attack, Boss Rush, multiplayer em tela dividida e Double Play para jogadores que queiram controlar duas naves com apenas um controle. Raiden III x Mikado Maniax está disponível para Nintendo Switch por R$ 159,99.

Bleak Sword DX - 8 de junho - SW, PC

Bleak Sword DX chega no Nintendo Switch e PC com os 12 capítulos originais, novos modos, conteúdo de DLCs e trilha sonora de Jim Guthrie. O game traz um guerreiro que deverá eliminar a maldição da lendária Bleak Sword, devendo derrotar criaturas horripilantes em seu caminho. A versão DX aprimora os visuais com novos efeitos de pós-processamento, partículas, folhagem e clima, além de inteligência artificial melhorada que deixa os inimigos mais imprevisíveis. Bleak Sword DX já tinha sido lançado anteriormente no Apple Arcade, para iPhone, e chega agora para Nintendo Switch e PC por R$ 32,99.

Harmony: The Fall of Reverie - 8 de junho - SW, PC

Harmony: The Fall of Reverie conta a história de Polly, uma jovem que retorna à sua cidade natal em busca de sua mãe. Ao chegar lá, ela percebe que o lugar está dominado por uma megacorporação que usa seu poder para controlar o povo. Pouco tempo depois, Polly descobre seu poder de clarividência, que permite se conectar à dimensão Reverie onde ela poderá ver o futuro da humanidade e ajudar a decidir qual caminho será seguido.

Ao lado de 6 seres antigos que representam as aspirações da raça humana (Glória, Alegria, Poder, Caos, União e Verdade), ela se tornará a deusa da "Harmonia" que conduz o futuro dos mortais. O jogo chegará primeiro ao Nintendo Switch e PC, mas terá versões para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S no dia 22 de junho.

Greyhill Incident - 9 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, PC

Em Greyhill Incident, os jogadores poderão reviver a época do frisson de avistamentos de OVNIs e alienígenas nos anos 90, quando homenzinhos cinzas surgiram no pacífico bairro de Greyhill. Usuários controlarão Ryan Baker, uma pessoa comum equipada com um taco de beisebol e um revólver com algumas balas, que decide lutar contra a invasão alienígena, a qual aparentemente tem alguma ligação com o governo dos Estados Unidos. Greyhill Incident chega para PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC.