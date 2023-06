Anydesk fora do ar: app enfrenta instabilidade e não conecta

O programa de acesso remoto Anydesk caiu e não conecta na manhã desta quarta-feira (14). Segundo relatos de usuários, o software exibe a mensagem "Conectando à rede Anydesk", mas não consegue concluir a solicitação. Dados do Downdetector , plataforma que monitora o status de softwares e aplicativos para celular, mostram que a instabilidade começou por volta das 8h30 (horário de Brasília) de hoje, e as queixas sobre o problema já ultrapassam a marca de 260.

O TechTudo não conseguiu o contato do Anydesk no Brasil para obter mais informações sobre a falha. Na página de status do software (https://status.anydesk.com/), consta que todos os sistemas estão operando normalmente. A empresa também não se manifestou em seu perfil no Twitter (@anydesk).

No entanto, ao consultar o Google Trends, ferramenta do Google que monitora buscas em tempo real, é possível ver que houve aumento repentino nas pesquisas por "anydesk fora do ar hoje", "anydesk não conecta", "anydesk caiu" e "anydesk instabilidade" na última hora. Os dados indicam que os usuários estão pesquisando sobre a falha. Segundo o Downdetector, 78% dos problemas dizem respeito à conexão com o servidor.

Usuários afetados pelo problema recorrem ao Twitter para reclamar a respeito e cobrar um posicionamento da empresa. Há relatos em diferentes idiomas, o que indica que a falha ocorre não apenas no Brasil.

A instabilidade no programa fez as buscas pelo download do TeamViewer, software concorrente do Anydesk, aumentarem repentinamente no Google. A ferramenta pode ser uma opção interessante enquanto o status do Anydesk não é reestabelecido.

