Apple 'abandona' iPhone 8 com iOS 17; saiba se seu celular vai atualizar

O iOS 17 , sistema operacional do iPhone , foi apresentado pela Apple na última segunda-feira (5) durante a WWDC 2023, trazendo novos recursos focados em personalização e otimização de apps. O anúncio das novidades, contudo, trouxe uma notícia não muito animadora para os donos de modelos mais antigos de iPhone: a atualização fica limitada a celulares lançados a partir do iPhone XS , de 2018. Isso exclui automaticamente o iPhone 8 , iPhone 8 Plus e seus antecessores.

Sem data definida para a distribuição do sistema, a empresa da maçã destacou apenas que os usuários terão acesso ao sistema a partir da segunda metade do ano, provavelmente perto do lançamento do iPhone 15. Por ora, apenas a versão beta para desenvolvedores está disponível. A partir do próximo mês, os demais usuários também poderão dispor da versão de testes. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

A exclusão do iPhone 8 da lista de modelos contemplados pelo software recém-lançado é um movimento esperado e que, periodicamente, limita o suporte para aparelhos mais antigos. Ainda que tenha sido privado de uma grande atualização, o telefone lançado em 2017 recebeu cinco updates de sistema até então. Vale lembrar que o mesmo aconteceu no ano passado com o iPhone 7 na apresentação do iOS 16.

A compatibilidade do sistema para o modelo de 2017 era uma questão que dividia analistas. De um lado, havia quem acreditasse que o dispositivo que roda o iOS 16 tem plena capacidade para aguentar o iOS 17. De outro, estava a parcela que alertava para uma possível vulnerabilidade no Bootrom do telefone que poderia forçar um abandono por parte da Apple.

Agora, com informações oficiais, sabe-se que apenas os aparelhos anunciados a partir de 2018 devem contar com o sistema apresentado ontem na WWDC. Com isso, o iOS 17 vai chegar para os seguintes iPhones:

O que há de novo no iOS 17?

Entre as novidades mencionadas pelo software, está a personalização de contatos com fotos, memoji e tipografia especiais que aparecem em destaque em uma ligação. Há ainda a transcrição de áudio gravado no correio de voz que aparece na tela de chamada, além da possibilidade de gravar mensagens de áudio e vídeo no FaceTime.

A criação de stickers a partir de fotos da galeria também ficou mais fácil, assim como a navegação pelo iMessage, que teve botões e recursos repaginados para otimizar a troca de mensagens. No quesito comunicação, vale mencionar ainda que os iPhones compatíveis com o novo sistema podem compartilhar contatos pelo AirDrop, por aproximação. A ferramenta em questão leva o nome de NameDrop.

Os telefones ainda poderão desfrutar de uma tela em stand-by que se assemelha a um relógio de mesa, além de viabilizarem registros completos com fotos, localização e mais informações por meio da ferramenta Journal. Por ora, não houve novidades quanto aos implementos significativos de Inteligência Artificial que eram esperados para o iOS 17, principalmente para a Siri.

