Apple deve lançar óculos de realidade aumentada na WWDC; saiba tudo

Relatórios vazados nos últimos meses indicam que a Apple tem trabalhado há anos no campo da realidade virtual e da realidade aumentada. Isto levou analistas a acreditarem que os óculos pudessem ser lançados bem antes, mas, ao que tudo indica, a empresa deve ingressar neste ramo somente agora, com o Reality Pro. Há ainda especulações sobre uma possível versão mais em conta, que tende a surgir mais tarde, por volta de 2024.

Quanto ao modelo especulado para oa WWDC, ele deve trazer uma lente acoplada em uma faixa com material semelhante à pulseira do Apple Watch. Antes, as apostas indicavam que o peso total do produto seria 300 g, mas as novas projeções indicam esforços da marca para reduzir este número para algo entre 100 g e 200 g. Se a diminuição se consolidar, o Reality Pro ficará entre um dos wearables mais leves do mercado.