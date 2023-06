Apple lança novo MacBook Air com 15 polegadas; veja detalhes

A Apple lançou um novo MacBook Air de 15 polegadas nesta segunda-feira (5), no painel de abertura da WWDC 2023, conferência anual para desenvolvedores. O notebook é o primeiro da linha de entrada da Apple com um display tão grande — até então, a maior versão do MacBook Air tinha 13 polegadas. O notebook vem equipado com o chip M2 proprietário da Apple em sua versão básica e deve contar com maior autonomia de bateria que o modelo anterior, que já apresentava 18h de uso ininterrupto. Confira o que se sabe até agora sobre o novo MacBook Air.