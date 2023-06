Apple pode lançar modelo mais barato do Vision Pro em 2025

O Apple Vision Pro tornou-se realidade no começo deste mês, durante a WWDC , evento anual da maçã para desenvolvedores. Embora tenha especificações e construção competitivas, seu valor pode desencorajar alguns consumidores, já que ele será disponibilizado por cerca de US$ 3.499, o equivalente a mais de R$ 17.000 na conversão direta sem impostos. Esta realidade leva analistas a especularem um possível lançamento mais simples para contemplar uma parcela mais popular de entusiastas da tecnologia. Sem muitos detalhes, as projeções sugerem que a versão acessível pode ser apresentada logo em 2025.

Como o modelo atual carrega a nomenclatura "Pro", rumores especulam que o modelo básico dos óculos poderia ser chamado de Apple Vision ou de Apple Vision One. Contudo, todas estas análises, inclusive o apontamento de um possível lançamento, seguem no campo das projeções, sem nenhum sinal ou confirmação por parte da gigante de Cupertino. Os rumores foram publicados na newsletter do analista Mark Gurman, da Bloomberg.

2 de 2 WWDC 2023 Apple Vision Pro — Foto: Diego Mattos/TechTudo WWDC 2023 Apple Vision Pro — Foto: Diego Mattos/TechTudo

Para entender como funcionariam os óculos de realidade mista mais em conta, vale retomar as especificações do modelo Pro. A ficha técnica do recém-lançado inclui duas lentes com resolução 4K, painel microLED e estrutura feita em vidro laminado tridimensional (3D). Equipado com dois chips, o M2 e o R1, o dispositivo oferece um tempo de resposta quase instantâneo.

As configurações também incluem cinco sensores, seis microfones e 12 câmeras, além de um sistema de áudio espacial que faz parecer que o som emitido pelo Vision Pro vem do ambiente. Tudo isso tem um valor de produção estimado em US$ 1.500 (ou R$ 7.315), segundo relatórios vazados. O preço, no entanto, não considera gastos como ações de marketing, distribuição, frete e afins.

Para reduzir o custo dos óculos de realidade mista, seria necessário fazer alterações e cortes, a começar pela tela e pelo processamento, que trariam especificações mais acessíveis e menos elaboradas. Naturalmente, a qualidade, tanto da imagem quanto do desempenho, seria reduzida.

Ainda neste sentido, a quantidade de sensores presentes no arranjo dos óculos também poderia ser modificada a fim de baratear a produção. Outra especulação é de que a configuração de som espacial pode desaparecer na versão mais em conta – fator que poderia, inclusive, forçar a compra dos AirPods para dispor de uma experiência parecida com o Apple Vision Pro.

Até o momento não há muitos detalhes sobre uma possível versão mais simples. O que se sabe, entretanto, é que o Apple Vision Pro, apresentado no início de junho, será disponibilizado apenas no início de 2024 no mercado global, por US$ 3.499, o equivalente a R$ 17.063 em conversão direta, sem os impostos. Por ora, não há previsão de chegada do item ao Brasil, tampouco perspectivas de preço para o comércio interno.