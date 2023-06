Apple Vision Pro gera memes na Internet; veja os melhores

O anúncio do Apple Vision Pro, novo óculos de realidade mista da Apple, deu o que falar na Internet. Anunciado nesta segunda-feira (5) durante a WWDC 2023, conferência anual da empresa para desenvolvedores, o dispositivo impressionou os brasileiros por sua configuração robusta e também pelo preço. O produto, que ainda não tem lançamento previsto no Brasil, custa US$ 3.499 (pouco mais de R$ 17.000 na conversão atual, sem impostos). Além disso, o visual futurista do óculos também chamou a atenção dos usuários. Tudo isso fez os internautas lotarem o Twitter de memes sobre o assunto.