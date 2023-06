Apple Vision Pro: óculos de realidade aumentada são apresentados na WWDC

A Apple anunciou, nesta segunda-feira (5), o Apple Vision Pro , seus aguardados óculos de realidade aumentada . O aparelho permite visualizar apps e interfaces completas como se elas estivessem dentro do ambiente em que o usuário está. Ele conta com sensores que identificam movimentos dos olhos e das mãos, facilitando a interação com o conteúdo. Há também controle por voz, via Siri . O preço é de US$ 3.499, pouco mais de R$ 17.000 na conversão atual, sem impostos. O lançamento será nos Estados Unidos no início de 2024, com previsão de expansão para outros países posteriormente. Não há preço oficial divulgado para o Brasil.

O Vision Pro conta com um display 4K de tecnologia microLED, que traz 23 milhões de pixels no total. Ele é equipado com o chip M2 e o novo R2, ambos de fabricação própria da maçã. O anúncio foi feito durante a WWDC 2023, evento da Apple para desenvolvedores que também revelou o iOS 17, um novo MacBook Air de 15 polegadas e outras novidades.

2 de 4 Apple Vision Pro é apresentado na WWDC 2023 — Foto: Divulgação/Apple

O Apple Vision Pro é um dispositivo totalmente novo no portfólio da Apple, e pode ser considerado de realidade mista (que une as realidades aumentada e virtual). É possível estar totalmente imerso no conteúdo, mas os óculos garantem comunicação com o mundo externo, permitindo também visualizar apps dentro do ambiente, e enxergar e se comunicar com pessoas ao seu redor. Por meio do recurso EyeSight, seus olhos ficam visíveis para quem está perto de você.

De acordo com a Apple, é o produto mais ambicioso já criado pela fabricante. A empresa categoriza o dispositivo como um "computador espacial". Há um botão para tirar fotos e uma digital crown similar à do Apple Watch, que permite controlar as experiências imersivas também de forma física. O design promete um controle térmico para entregar o máximo conforto. A bateria fica separada do headset, conectada por meio de um fio, e garante duas horas de autonomia.

3 de 4 Bateria do Vision Pro é conectada por um cabo — Foto: Divulgação/Apple

Em termos de processamento, o Vision Pro traz dois chips. O processamento tradicional do aparelho é feito pelo chip M2, o mesmo já presente em alguns Macs, como o MacBook Air. Já o novo chip R2 tem o objetivo de garantir que o usuário perceba tudo como se realmente estivesse acontecendo na sua frente, dentro do ambiente. Os óculos vêm equipados com o novo sistema operacional visionOS.

O Vision Pro é desbloqueado por meio do novo Optic ID, um sistema que identifica o padrão da íris nos olhos do usuário para guardar os dados do dispositivo, incluindo as senhas e os cartões salvos no Apple Pay.

4 de 4 Apple Vision Pro projeta conteúdos no ambiente — Foto: Divulgação/Apple