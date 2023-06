Apple Vision Pro vs Meta Quest Pro: compare os óculos de realidade aumentada

O mercado de dispositivos de realidade mista tem dois nomes de peso. De um lado, há o recém-lançado Apple Vision Pro , a primeira aposta da gigante de Cupertino para este recente segmento. Do outro lado, há o Quest Pro, modelo mais avançado da Meta , dona do Facebook . Os dois aparelhos compartilham características semelhantes entre si. A principal é a combinação da realidade virtual (VR) com a realidade aumentada (AR). Por outro lado, sistema operacional, processador e até a forma de controle da interface são tópicos que diferenciam um produto do outro.

O Vision Pro foi anunciado recentemente, no início de maio. As vendas começarão primeiro nos Estados Unidos, no início de 2024. O preço do gadget da Apple será de US$ 3.499, equivalente a R$ 17.018 em conversão direta sem impostos. Já o Quest Pro foi anunciado em outubro de 2022 e está disponível, também nos EUA, pelo preço atual de US$ 999 (cerca de R$ 4.859). Vale lembrar que não há previsão da chegada oficial de nenhum dos dois modelos ao Brasil.

2 de 12 Meta Quest Pro, headset VR da Meta, na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Meta Quest Pro, headset VR da Meta, na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Sistema

O Quest Pro nasceu a partir da proposta da Meta de se tornar referência no metaverso. A palavra é usada para descrever um ambiente virtual, cujo objetivo é simular o mundo real, por meio de elementos da realidade mista com a internet. O termo da moda foi dispensado pela Apple. Durante a apresentação do Vision Pro, a expressão sequer foi mencionada — mesmo que o dispositivo também beba um pouco do conceito queridinho de Mark Zuckerberg.

3 de 12 Vision Pro oferece ambiente virtual de trabalho, com janelas apps redimensionáveis flutuando no ambiente — Foto: Reprodução/Apple Vision Pro oferece ambiente virtual de trabalho, com janelas apps redimensionáveis flutuando no ambiente — Foto: Reprodução/Apple

Dito isto, vale dizer que cada produto usa um sistema operacional diferente. O Quest Pro equipa uma plataforma baseada no ecossistema Android (Google), personalizada especificamente para aplicações no segmento das realidades aumentada e virtual. Enquanto isso, o Vision Pro estreia o visionOS, sistema operacional da Apple desenvolvido especificamente para o dispositivo vestível.

Apesar disso, é possível fazer comparações entre os sistemas. Isto porque, tanto no Vision Pro quanto no Quest Pro, os apps ficam dispostos em janelas redimensionáveis na interface do usuário.

Design e construção

4 de 12 Quest Pro traz hardware avançado e quer ser sua próxima ferramenta de trabalho — Foto: Reprodução/Meta Quest Pro traz hardware avançado e quer ser sua próxima ferramenta de trabalho — Foto: Reprodução/Meta

As duas fabricantes definem como premium o design dos óculos. No entanto, os materiais empregados na construção de cada um deles são diferentes. O Quest Pro, por exemplo, usa praticamente apenas policarbonato (o famoso plástico) na estrutura principal. Já a superfície de contato do rosto é acolchoada. Apesar disso, o modelo não tem cara de produto barato ou de baixa qualidade.

Já a Apple aposta em materiais mais refinados que os presentes no concorrente. A parte frontal do Vision Pro é uma peça única em vidro laminado tridimensional (3D), fabricada a partir de uma liga de alumínio. É nela que fica o conjunto de ímãs para prender o Light Seal (a tira para prender na cabeça) e uma estrutura acolchoada, que pode ser substituída por outros tamanhos para diferentes formatos de rostos.

Tela

5 de 12 Cada display do Vision Pro tem resolução 4K — Foto: Reprodução/Apple Cada display do Vision Pro tem resolução 4K — Foto: Reprodução/Apple

O Vision Pro tem telas com resolução superior à do rival. Na parte interna, existem dois displays. É como se fosse uma TV 4K para cada olho, totalizando 23 milhões de pixels. A tecnologia utilizada é o microLED. Enquanto isso, o Quest Pro da Meta tem dois painéis LCD de 1.800 x 1.920 pixels cada — valor inferior ao existente no modelo da Apple. Em suma, isto significa que o dispositivo de Tim Cook deve oferecer uma experiência mais detalhada das imagens.

Além disso, o Vision Pro conta ainda com o EyeSight — uma tela OLED na parte externa dos óculos. O recurso exibe os olhos reais do usuário para as pessoas que estão ao redor, além de indicar quando você não pode vê-las por estar ocupado em alguma experiência imersiva (como consumo de filmes, por exemplo). O Quest Pro não tem nada parecido. Ou seja, ele oculta seus olhos do ambiente. Isto pode dar a sensação de que o usuário está mais "isolado" da realidade.

Desempenho

6 de 12 Vision Pro tem desempenho de ponta — Foto: Reprodução/Apple Vision Pro tem desempenho de ponta — Foto: Reprodução/Apple

O Meta Quest Pro embarca um processador especial da Qualcomm para dispositivos VR e AR: o Snapdragon XR2+ Gen 1. O chip tem poder suficiente para suportar vídeos em 360°, com resolução 8K (em até 60 quadros por segundo). O componente representa um salto em relação ao Quest 2, já que melhorou o desempenho em 50%, de acordo com a fabricante. A performance térmica também foi aprimorada em 30%.

O Snapdragon XR+ Gen 1 trabalha em conjunto com o Snapdragon 662, um chip já conhecido por equipar alguns smartphones intemediários disponíveis no mercado. Mas, nos óculos da Meta, ele serve para o correto funcionamento dos controles físicos Quest Touch Pro, que rastreiam o movimento das câmeras.

7 de 12 Entrevista de Maren Lau ao TechTudo no metaverso, com auxilio do VR da Meta — Foto: Divulgação/Meta Entrevista de Maren Lau ao TechTudo no metaverso, com auxilio do VR da Meta — Foto: Divulgação/Meta

O Vision Pro da Apple também ostenta dois processadores. O primeiro é o já conhecido M2. Ele oferece alto desempenho sem esquentar muito. Esta característica torna, de acordo com a fabricante, o sistema de resfriamento “praticamente silencioso”. Já o segundo chip é o novo R1, de autoria da Apple. O componente é responsável pela computação espacial. Ou seja, é o que faz o processamento em tempo real das entradas dos cinco sensores, 12 câmeras e seis microfones que estão dispostos no equipamento.

Ainda sobre o chip R1 do Vision Pro, a Apple destaca o tempo de resposta quase instantâneo. Apenas 12 ms (tempo oito vezes menor do que um piscar de olhos) são necessários para que as imagens capturadas pelas câmeras cheguem aos monitores dos óculos.

Controles

8 de 12 Controles do Meta Quest Pro, headset VR da Meta — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Controles do Meta Quest Pro, headset VR da Meta — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Diferentemente do Meta Quest Pro, o wearable da Apple é controlado inteiramente por voz, movimento dos olhos e mãos do usuário — dispensando joysticks externos. É certo dizer que ainda existem dois botões nele (um para foto e o outro como opção para navegar na interface). Mas a ideia é que sejam pouco utilizados.

Já o modelo da Meta deve ser controlado por meio do Quest Touch Pro. São dois controles sem fio com botões e sticks analógicos. Visualmente falando, lembram acessórios de videogame. Neles, há baterias embutidas, câmeras de rastreamento e motores de vibração.

Bateria

9 de 12 Bateria do Vision Pro é conectada por um cabo — Foto: Divulgação/Apple Bateria do Vision Pro é conectada por um cabo — Foto: Divulgação/Apple

A autonomia de bateria dos dois produtos é muito parecida, com as fabricantes prometendo até duas horas de duração. Ainda assim, a autonomia dependerá do nível de estresse aplicado sobre os dispositivos. Apesar da curta duração, ainda é possível usá-los ininterruptamente conectados à energia.

No Vision Pro, a bateria é externa, sendo conectada ao headset por um cabo. Durante a utilização, o recomendado é que o acessório fique no bolso do usuário. Isso não ocorre no Meta Quest Pro, já que ele tem baterias integradas.

Principais recursos

10 de 12 Reuniões virtuais mais imersivas com o Vision Pro — Foto: Reprodução/Apple Reuniões virtuais mais imersivas com o Vision Pro — Foto: Reprodução/Apple

O Meta Quest Pro é capaz de fazer rastreamento ocular e de expressões faciais. Isto é usado para dar vida e emoções aos avatares, que são usados para representar as pessoas em espaços virtuais. O objetivo, segundo a empresa, é “mostrar a autenticidade de cada um no metaverso". É possível trabalhar em conjunto num escritório virtual — ou mesmo se reunir com amigos e parentes que não podem estar próximos fisicamente.

Algumas funcionalidades são parecidas nos dois modelos. É o caso da ferramenta para espelhar a tela do computador, para trabalhar num escritório virtual. No caso do Vision Pro, até o momento, a Apple informa compatibilidade apenas com computadores Apple. Também dá para usar os óculos para consumo de filmes, simulando a experiência de estar em uma sala de cinema ou em outros espaços.

11 de 12 Exemplo de avatar realista do usuário criado pelo Apple Vision Pro — Foto: Reprodução/Apple Exemplo de avatar realista do usuário criado pelo Apple Vision Pro — Foto: Reprodução/Apple

Para completar a experiência imersiva, os modelos apresentam sistema de som integrado para áudio espacial. No caso do Vision Pro, a Apple implementou um recurso chamado “rastreamento de raios de áudio” para “enganar o cérebro”, dando sensação de que os sons estão vindo do ambiente e não do dispositivo.

A técnica da Apple analisa em qual o espaço que o usuário está (se é interno ou externo) e quais são os materiais presentes ao redor (estofados, painéis de madeira e carpetes, por exemplo). Após isso, os dados são combinados com o áudio transmitido para melhorar a experiência de imersão.

Preço e disponibilidade

12 de 12 Interface do sistema operacional do Quest Pro, que é baseado no Android — Foto: Reprodução/Meta Interface do sistema operacional do Quest Pro, que é baseado no Android — Foto: Reprodução/Meta