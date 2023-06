Apple Watch ajuda mulher grávida a descobrir embolia pulmonar e salvar sua vida

Uma mulher grávida de 24 anos de idade foi salva com a ajuda de um recurso do Apple Watch , aparelho capaz de identificar batimentos cardíacos irregulares. Rebecca McManus estava com problemas para respirar quando recebeu o alerta pelo relógio e decidiu procurar orientação médica. Após passar por diversos exames, ela descobriu dois coágulos potencialmente fatais em seu pulmão. O caso aconteceu na Escócia, no final de abril.

O recurso que, segundo Rebecca, foi capaz de salvar sua vida, está disponível no app Batimentos do Apple Watch e funciona nos relógios inteligentes da Apple com o sistema watchOS 5.1.2 ou posterior. A seguir, veja detalhes sobre o caso e confira como funciona a tecnologia que detectou as alterações cardíacas e impediu que algo mais grave acontecesse com a mulher e seu bebê.

Rebecca McManus estava grávida de 22 semanas quando foi salva pelo Apple Watch

Em entrevista ao tabloide britânico Daily Record, Rebecca contou detalhes do dia em que recebeu o alerta no relógio e procurou ajuda médica. De acordo com a jovem, ela estava subindo as escadas de seu apartamento quando se sentiu sufocada e decidiu se sentar no sofá para descansar. Foi quando o relógio começou a mostrar um alerta na tela informando que os seus batimentos cardíacos estavam altos, batendo a marca de 140 bpm - a taxa de batimentos por minuto em repouso considerada normal varia entre 60 a 100 bpm.

A jovem contou que não levou a notificação a sério até se levantar e sentir um mal estar. "Eu não acreditei, até que levantei e me senti tonta. Então os batimentos subiram para 154 bpm", declarou . "Se não fosse pelo meu Apple Watch, eu não teria percebido o perigo que estava correndo. Ele salvou minha vida", disse a escocesa ao portal. Ela, então, procurou ajuda médica e foi encaminhada para um hospital onde realizou diversos exames.

De acordo com a mulher, em um primeiro momento, os médicos acharam que o bebê poderia estar contraindo o seu diafragma. No entanto, após alguns exames adicionais, eles foram capazes de detectar os coágulos no pulmão. Vale dizer que, a condição, que também é conhecida como embolia pulmonar, pode causar derrames e enfarte, sendo fatal caso não seja tratada com rapidez.

Como funcionam as notificações de saúde cardíaca no Apple Watch?

Os alertas de frequência cardíaca estão disponíveis nos modelos de Apple Watch a partir do Series 1, rodando o WatchOS 5.1.2 ou posterior. Pelo app Batimentos, usuários podem monitorar a frequência cardíaca ao longo do dia, durante momentos de repouso ou quando estiverem praticando atividade física, por exemplo.

Apple Watch pode detectar assimetrias cardíacas e emitir alertas aos usuários

Além disso, também é possível ativar as notificações do aplicativo para receber alertas quando batimentos baixos ou elevados forem detectados ou quando houver ritmos cardíacos irregulares. Para isso, abra o app Watch no iPhone (iOS) e clique sobre "Coração". Em seguida, toque em "Batimentos Elevados" e selecione um valor em BPM. Na sequência, clique em "Batimentos baixos" e selecione outro valor em BPM para concluir.

Já, para ativar as notificações de ritmo irregular, abra o app Saúde no iPhone (iOS) e clique sobre a aba "Explorar". Em seguida, toque sobre "Coração" e, depois, sobre "Notificações de Ritmo Irregular". Para concluir, toque sobre "Configurar" e complete o procedimento informando os dados solicitados. Vale dizer, também, que em alguns modelos de Apple Watch, a partir do Series 4, usuários podem usar o vestível para fazer um eletrocardiograma.

