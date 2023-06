Árvore líquida é sucesso nas redes e promete combater poluição; conheça

A Liquid Three, desenvolvida pela empresa Urban Photo-Bioreactor, é uma árvore líquida que promete converter gás carbônico em oxigênio e fazer a mesma função que duas árvores de 10 anos de idade. O processo acontece por meio de microalgas, que ficam alocadas dentro de um recipiente com 600 litros de água. O projeto foi pensado e desenhado por pesquisadores da Universidade de Belgrado, na Sérvia.

Além do recipiente que comporta as microalgas, a invenção também oferece um painel solar, que reverte a energia em luz LED. O objetivo da empresa com a criação é diminuir a poluição em grandes áreas urbanas do mundo, principalmente em lugares pouco arborizados e que precisam reduzir a quantidade de gás carbônico no ar.

Para megalópoles, principalmente, a invenção pode ser uma boa alternativa a curto prazo. Além de melhorar a qualidade do ar, os painéis iluminam a cidade e ajudam a deixar ruas e avenidas mais claras durante a noite, o que pode ser positivo em locais com altos índices de roubos e furtos. Isso sem contar que a manutenção promete ser simples, sem a necessidade de podas, a preocupação com o contato com os fios da rede elétrica ou o risco de quedas de árvores grandes.

A Liquid Three ainda é um teste na Sérvia. Não existe previsão para chegar no Brasil ou em outros locais, já que é uma invenção bastante peculiar e que está em fase de testes no país do leste europeu.

