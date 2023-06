Assassin's Creed terá jogos VR e mobile, revela Ubisoft; veja novidades

A série Assassin's Creed teve diversas novidades reveladas durante o evento Ubisoft Forward nesta segunda-feira (12). Os games Assassin's Creed Nexus, para realidade virtual, e Assassin's Creed Codename Jade, que pode ter outro nome no futuro, para mobile, foram anunciados pela empresa, com lançamento previsto para os próximos meses. Mais ao final do evento, também foi apresentada uma extensa gameplay de Assassin's Creed Mirage, game da saga que chega em 12 de outubro para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S , PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One e PC. Confira a seguir tudo que foi anunciado sobre Assassin's Creed durante o Ubisoft Forward.

Assassin's Creed Nexus

O primeiro game da série em primeira pessoa, Assassin's Creed Nexus promete trazer uma imersão sem igual em visores de realidade virtual, chegando em um primeiro momento apenas para o Meta Quest. A história irá seguir três dos principais assassinos da série: Ezio Auditore (Assassin's Creed 2), Kassandra (Assassin's Creed Odyssey ) e Connor (Assassin's Creed 3), em capítulos nunca antes contados de suas aventuras. Ao entrar nas memórias destes clássicos assassinos será preciso impedir a Abstergo Industries, liderada pelos templários, de obter artefatos perdidos.

Os mapas oferecerão liberdade em 360 graus para usuários explorarem com escalada e parkour enquanto tentam encontrar a melhor forma de chegar ao seu alvo. A Ubisoft afirmou que, apesar da liberdade de movimento, houve preocupação com jogadores sensíveis a VR. Seu objetivo pode ser alcançado se misturando à multidão, usando furtividade e realizando movimentos no mundo real com suas mãos para usar armas como as lâminas ocultas, arco e flecha, espadas e machados tomahawk.

Assassin's Creed Codename Jade

Este título mobile da série, desenvolvido em parceria com a Level Infinite, trará um RPG gratuito de mundo aberto criado na Unreal Engine para seus dispositivos Android e iPhone (iOS). Pela primeira vez na série usuários poderão criar seu próprio assassino como um filho adotado de seu mestre Wei Yu e personalizá-lo. A história, que se passa na China durante a Dinastia Qin no ano de 215 a.C., entre Assassin's Creed: Origins e Assassin's Creed Odyssey , coloca o jogador para proteger sua cidade de saqueadores e interagir com outras culturas por meio de mercadores na cidade imperial de Xianyang.

O desenvolvimento ainda está no começo, mas a Ubisoft já mencionou que teve bastante cuidado com a transição do controle tradicional da série para os smartphones. O combate trará uma grande variedade de armamentos, como lanças chinesas, espadas duplas e arco e flecha. Por enquanto Assassin's Creed Codename Jade não tem uma data de lançamento, mas a Ubisoft abriu um registro no site oficial no qual jogadores poderão ganhar a chance de participar de um beta fechado nos próximos meses.

Assassin's Creed Mirage

O mais novo game da saga Assassin's Creed teve uma extensa gameplay mostrada durante o evento, na qual ficou ainda mais aparente toda a sua atmosfera de homenagem ao primeiro jogo da série. Desenvolvido pela Ubisoft Bordeaux com mais de 500 desenvolvedores e ajuda de outros 11 estúdios da Ubisoft, Assassin's Creed Mirage celebra a história da franquia com foco em parkour, furtividade e assassinatos. Elementos clássicos como a águia retornam, chamada Enkidu, assim como a pena de águia manchada com o sangue da vítima de cada assassinato como uma "prova" da execução.

No novo título Jogadores controlarão Basim, um ladrão que acaba sendo salvo por uma assassina e conhece mais sobre a ordem que trabalha nas sombras. O jogo se passa em Bagdá no século IX e tem Madinat-Al-Salam como seu principal local. Segundo a Ubisoft o game terá personagens de fundo (NPC) mais inteligentes e escutar conversas voltará a ser uma forma de obter informações.

Basim poderá usar o cenário para criar distrações e contará com muitas formas de despistar inimigos como dardos tranquilizantes e bombas de fumaça. O combate deverá ser a última opção, mas nesse caso ele é também rápido e poder marcar e eliminar vários inimigos em um piscar de olhos.