Asus lança novo monitor gamer curvo OLED de 49 polegadas com 144 Hz

A tela curva de 49 polegadas do Asus ROG Swift OLED PG49WDCD possui resolução de 5.120 x 1.440 pixels com densidade de pixels de 109 PPI . Além disso, o aparelho é capaz de produzir até 1.000 nits de luminosidade, o que deve proporcionar mais profundidade às cores.

Um dos grandes destaques do novo monitor da Asus está nos seus 144 Hz de atualização dinâmica. Este parâmetro é especialmente interessante para gamers, porque a quantidade de Hertz (Hz) indica o número de quadros por segundo que uma tela exibe. Em displays normais e televisores, é comum encontrar o padrão de 60 Hz, mas o dinamismo de jogos pede valores mais elevados. No mesmo quesito, os monitores rivais da Samsung levam vantagem com atualização a uma taxa de 240 Hz.