Atualização do WhatsApp no Android corrige bug de acesso ao microfone

Uma nova atualização do WhatsApp no Android foi lançada para corrigir um bug de privacidade envolvendo o acesso ao microfone de celulares. O erro resolvido pela Google em parceria com desenvolvedores do mensageiro foi descoberto em maio. Na época, o engenheiro Foad Dabiri, que trabalha no Twitter, fez uma postagem mostrando que o aplicativo de mensagens acessou o microfone do celular dele diversas vezes enquanto estava dormindo. Logo depois, diversos outros usuários de aparelho Samsung e Pixel relataram ter passado pela mesma situação.