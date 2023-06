Avaliador de marcas da Shein é golpe? Veja risco de apps como Money Looks

Aplicativos como Avaliador de Marcas e Money Looks estão chamando a atenção dos brasileiros. E não é por menos: além dos anúncios espalhados pela internet e das divulgações feitas por influenciadores, as plataformas prometem dinheiro fácil para quem avaliar roupas da Shein . O benefício, no entanto, não passa de um golpe bem arquitetado que se aproveita de campanhas falsas para alcançar novas vítimas. Os usuários fazem pagamentos antecipados para participar dos programas, mas depois não conseguem acessar os supostos serviços e não têm nenhum retorno sobre como usá-los.

1 de 3 Apps como "Avaliador de Marcas" promete dinheiro fácil e é golpe — Foto: Reprodução/Google Play Store Apps como "Avaliador de Marcas" promete dinheiro fácil e é golpe — Foto: Reprodução/Google Play Store

O que é Money Looks e Avaliador de Marcas e como funcionam?

O esquema se inicia através de anúncios falsos que levam a um site ou a um app disponível em lojas de aplicativos, como a Play Store. Nas campanhas, os criminosos oferecem a proposta de ganhar dinheiro ao avaliar roupas na Shein. Mas, para isso, é preciso “contratar” um pacote para ter acesso ao serviço e, na sequência, acumular saldo ao fazer avaliações nos itens à venda na loja virtual.

Além do dinheiro pelas avaliações, os golpistas prometem roupas grátis e até um suporte no WhatsApp. No entanto, após o pagamento, as vítimas não recebem qualquer link e não conseguem acessar uma plataforma.

“A Shein esclarece que não tem relação alguma com o site fraudulento denominado ‘Money Looks’”, disse a Shein em nota ao g1. “Esse website está sendo enganosamente utilizado para propagar informações falsas sobre a companhia.”

2 de 3 Apps Money Looks e Avaliador de marcas não são confiáveis e aplicam golpes usando o nome da empresa Shein — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo Apps Money Looks e Avaliador de marcas não são confiáveis e aplicam golpes usando o nome da empresa Shein — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

Como Money Looks e Avaliador de Marcas atraem os usuários?

Assim como em outras tentativas de fraudes, os golpistas utilizam redes sociais e outros canais digitais para alcançar novas vítimas. Os criminosos contrataram influenciadores famosos e compraram anúncios no Google para dar mais credibilidade ao esquema. A Kaspersky, empresa especializada na produção de softwares de segurança na Internet, analisou a tática.

“Os resultados patrocinados no Google sobre Money Looks são comprados pelos próprios fraudadores para aparecerem nos primeiros lugares de uma pesquisa e, com isso, transmitir credibilidade”, explicou Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

O TechTudo entrou em contato com o Google questionando a presença dos aplicativos fraudulento no loja de aplicativo Android e a distribuição de anúncios. Em nota, a empresa informou que "o aplicativo Money Looks foi avaliado e removido por violar as políticas de Google Play. Temos um conjunto robusto de políticas que visam manter os usuários seguros e que devem ser seguidas por todos os desenvolvedores. Não permitimos, por exemplo, apps que expõem usuários a produtos financeiros enganosos e prejudiciais. Qualquer pessoa que acredite ter encontrado um aplicativo que esteja em desacordo com as nossas regras pode denunciá-lo na Google Play – na página do app, basta tocar no botão de três pontos e, em seguida, ‘Sinalizar como impróprio’".

No caso de publicidade, o Google informou que tem "políticas robustas que delimitam a forma como pessoas e empresas podem anunciar produtos por meio do Google Ads, incluindo a proibição de anúncios que tentem confundir usuários. Quando identificamos uma violação às nossas políticas, agimos imediatamente suspendendo o anúncio e, até mesmo, bloqueando a conta do anunciante. Se algum consumidor suspeitar ou for vítima de golpe, oferecemos uma ferramenta para denunciar violações de nossas políticas"

O que fazer para identificar esse tipo de golpe do Money Looks e evitá-lo?

Golpes como o Money Looks e o Avaliador de Marcas surgem e se espalham rapidamente na internet. Por isso, é importante seguir a premissa mais importante na hora de navegar na web: se há oferta de dinheiro fácil, desconfie. Também é importante buscar informações em portais oficiais e de confiança para verificar a idoneidade das propostas.

Além disso, é preciso prestar a atenção no site antes de colocar qualquer dado ou fazer algum pagamento. Especialistas da Kaspersky indicam que o usuário veja a URL e como é a estrutura do site. Ele possui erros ortográficos ou página única, sem outras seções? Então há chances de ser um golpe.

“Para se proteger desse tipo de golpe, é necessário apenas ter a informação. As pessoas precisam saber que o golpe é disseminado por muitas contas na internet, mas que os ganhos não existem”, apontou Assolini. “Se uma conta reporta ter ganhado algo, tenha em mente que são bots, contas invadidas ou pessoas patrocinadas que visam credibilizar o golpe.”

3 de 3 Saiba como evitar golpes na internet — Foto: Reprodução/Unsplash Saiba como evitar golpes na internet — Foto: Reprodução/Unsplash

Posso pedir reembolso do Avaliador de Marcas e Money Looks?

Se você fez “comprou” o serviço do Money Looks ou do Avaliador de Marcas da Shein é preciso entrar em contato com o seu banco imediatamente para cancelar a compra. No caso do pagamento via Pix, a Kaspersky explica que é preciso solucionar o MED, o Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central, para reaver o dinheiro.

“Caso o pagamento tenha sido feito via boleto, não há muito o que fazer”, explicaram. A companhia ainda recomenda a abrir um boletim de ocorrência para registrar a fraude.

Tem como ganhar dinheiro avaliando roupas da Shein?

Não há meios oficiais para ganhar dinheiro avaliando roupas na Shein. Todavia, você pode participar do programa de afiliados da loja virtual, que oferece comissão a quem fizer compras com links compartilhados em redes sociais e sites, por exemplo.

Ao g1, a Shein informou em abril, que não está por trás de campanhas que oferece recompensas para avaliar roupas, como o Money Looks. Em nota, a companhia informou que a fraude faz “uso indevido do nome e imagem da empresa” para enganar usuários.