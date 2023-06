Bebês são concebidos por robô guiado por controle de PS5; entenda

No DualSense Edge, controle do PS5, é possível criar diferentes perfis de configuração e alternar entre eles com facilidade — Foto: Reprodução/PlayStation

2 de 3 No DualSense Edge, controle do PS5, é possível criar diferentes perfis de configuração e alternar entre eles com facilidade — Foto: Reprodução/PlayStation

Um controle de PlayStation 5 ( PS5 ) foi utilizado para guiar um robô na fertilização de óvulos humanos e gerar embriões saudáveis em Barcelona. Esses embriões, mais tarde, foram transferidos para o útero de uma mulher, dentro de um processo de reprodução assistida conhecido como fertilização in vitro (FIV). O resultado foram duas bebês saudáveis, que nasceram em solo espanhol no final de abril.

Os cientistas envolvidos no caso afirmam que os bebês são as primeiras pessoas nascidas por meio de uma fertilização "robotizada". De acordo com eles, o sistema automatizado pode deixar os custos de uma FIV mais baratos, fazendo com que o procedimento fique mais popular e acessível para mulheres que querem recorrer a esse tipo de tratamento para engravidar. A seguir, veja detalhes de como o controle do PlayStation 5 ajudou na fertilização dos embriões.

👉 Ainda vale a pena comprar o PS4? Saiba no Fórum TechTudo

Segundo informações do portal MIT Technology Review, o experimento aconteceu em uma clínica de fertilização em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Durante o procedimento, um dos engenheiros que desenvolveu o robô decidiu pareá-lo a um controle do PlayStation 5. O joystick, então, foi utilizado para posicionar uma agulha mecanizada dentro dos óvulos e concluir a fertilização.

De acordo com o site, o mesmo robô foi utilizado para fertilizar mais de 12 óvulos, que resultaram em dois embriões que foram gerados e nasceram como duas meninas saudáveis. Eduard Alba, engenheiro que manuseou o controle do PS5 durante todo o processo, disse que tentou manter a calma ao longo do procedimento. "Eu estava calmo. Naquele exato momento, pensei: 'é apenas mais um experimento'", contou ao MIT Technology Review.

3 de 3 Entenda como o joystick do PS5 pôde controlar robô que fertilizou óvulos humanos. — Foto: TechTudo/Yuri Hildebrand Entenda como o joystick do PS5 pôde controlar robô que fertilizou óvulos humanos. — Foto: TechTudo/Yuri Hildebrand

Como funciona o controle do PlayStation 5?

O Dualsense é um controle de última geração lançado pela Sony em 2020, criado para acompanhar o PlayStation 5. O joystick chama atenção por reunir alguns recursos inovadores, como os sensores adaptáveis dos botões L2 e R2, e os feedbacks hápticos, que são capazes de simular, através de vibrações enviadas para o controle, o que acontece na tela. Além disso, o modelo também pode ser usado para controlar outros dispositivos Bluetooth, o que significa que ele pode ser conectado a celulares, notebooks e outros equipamentos que tenham suporte à tecnologia.

Em abril deste ano, a patente de um controle com material maleável foi registrada pela Sony. O documento, avistado pelo site Exputer e destacado pelo insider Tom Henderson, também detalha que o joystick seria capaz de mudar sua própria temperatura de acordo com as situações de jogo. No entanto, vale lembrar que patentes não são garantias de que a tecnologia será, de fato, utilizada em um produto no futuro.

🎥PlayStation VR 2: testamos o novo óculos de realidade virtual da Sony