Biscoito ou Bolacha? Veja qual é o certo e mais usado, segundo o Google

Biscoito ou bolacha: qual é o certo? Em todo o Brasil, essa discussão parece ser eterna. Há regiões em que o termo mais popular é biscoito, e a justifica é porque está escrito no pacote. Em outras, o alimento é chamado de bolacha. Há quem diga que os dois têm o mesmo significado, por isso tanto faz o nome. Também existem pessoas que defendem que há diferenças no modo de preparo de cada um.

Para desvendar o mistério e pôr um fim na discussão, o TechTudo recorreu ao Google Trends para descobrir qual é o mais buscado – biscoito x bolacha – e, logo, o mais popular (ao menos na Internet). Quer saber qual é o certo entre biscoito e bolacha? Veja, nas linhas a seguir, qual é o mais pesquisado no seu estado e confira memes sobre o assunto.

O que é Google Trends e como foi feito o levantamento?

O Google Trends é uma ferramenta fornecida pelo Google que permite analisar e comparar o volume de pesquisas realizadas pelos usuários em determinados termos ou tópicos ao longo do tempo. Ela oferece insights sobre a popularidade e o interesse em um assunto específico, mostrando como o interesse das pessoas por determinados termos de pesquisa varia em diferentes regiões geográficas e ao longo do tempo.

Para cada estado do Brasil e também para o país, em geral, o Google apresenta um "volume de pesquisa". Para biscoito e bolacha ele varia, conforme a popularidade do termo usado nas pesquisas. Vale citar que o TechTudo usou o período de 12 meses para levantar esta comparação.

1. Região Norte - BISCOITO

Acre: 71% para biscoito e 29% para bolacha.

Amapá: 75% para biscoito e 25% para bolacha.

Amazonas: 56% para biscoito e 44% para bolacha.

Rondônia: 54% para biscoito e 46% para bolacha.

Roraima: 64% para biscoito e 36% para bolacha.

Pará: 70% para biscoito e 30% para bolacha.

Tocantins: 63% para biscoito e 37% para bolacha.

Ao analisar os resultados obtidos por meio do Google Trends sobre a preferência entre os termos biscoito e bolacha na região norte do Brasil, podemos observar um padrão predominante. Em todos os estados pesquisados, o termo biscoito recebeu uma maior porcentagem de busca em relação ao termo bolacha.

A liderança é mais evidente nos estados do Amapá, Acre e Pará, onde o termo biscoito obteve uma porcentagem de busca de 75%, 71% e 70%, respectivamente. No entanto, vale destacar que, mesmo nos estados em que a diferença é menor, como Amazonas e Rondônia, biscoito ainda se mostrou ligeiramente mais popular. Esses resultados reforçam a preferência regional pelo termo biscoito na região norte do Brasil.

2. Região Nordeste - BISCOITO

Alagoas: 67% para biscoito e 33% para bolacha.

Bahia: 81% para biscoito e 19% para bolacha.

Ceará: 72% para biscoito e 28% para bolacha.

Maranhão: 80% para biscoito e 20% para bolacha.

Paraíba: 67% para biscoito e 33% para bolacha.

Pernambuco: 76% para biscoito e 24% para bolacha.

Piauí: 78% para biscoito e 22% para bolacha.

Rio Grande do Norte: 68% para biscoito e 32% para bolacha.

Sergipe: 87% para biscoito e 13% para bolacha.

Já na região Nordeste do Brasil, podemos observar uma clara tendência. Em todos os estados pesquisados, o termo biscoito foi o mais buscado, demonstrando uma preferência dominante. Destacam-se os estados da Bahia e Sergipe, onde o termo biscoito recebeu uma porcentagem de busca de 81% e 87%, respectivamente, indicando uma preferência ainda mais forte.

Os demais estados também apresentaram uma preferência majoritária por biscoito, com porcentagens variando entre 67% e 80%. Esses resultados evidenciam a predominância do termo biscoito na região Nordeste do Brasil, revelando uma preferência regional consolidada.

3. Região Centro-Oeste - BISCOITO

Distrito Federal: 91% para biscoito e 9% para bolacha.

Goiás: 61% para biscoito e 39% para bolacha.

Mato Grosso: 46% para biscoito e 54% para bolacha.

Mato Grosso do Sul: 52% para biscoito e 48% para bolacha.

No Distrito Federal, fica claro que a preferência é pelo termo biscoito, com 91% das buscas, enquanto bolacha representa apenas 9%. Em Goiás, a maioria também opta por biscoito, com 61% das buscas, enquanto bolacha possui uma parcela de 39%.

Já em Mato Grosso, a balança pende um pouco mais para o termo bolacha, com 54% das buscas, enquanto biscoito recebe 46%. Por fim, em Mato Grosso do Sul, temos um cenário equilibrado, com 52% das buscas para biscoito e 48% para bolacha. Esses resultados demonstram uma variedade de preferências na Região Centro-Oeste quando se trata desses termos.

4. Região Sudeste - BISCOITO

Espírito Santo: 93% para biscoito e 7% para bolacha.

Minas Gerais: 83% para biscoito e 17% para bolacha.

Rio de Janeiro: 95% para biscoito e 5% para bolacha.

São Paulo: 50% para biscoito e 50% para bolacha.

Vamos entrar de cabeça na polêmica "biscoito ou bolacha" na Região Sudeste do Brasil e descobrir o que o Google Trends revela. Entre os estados analisados, fica claro que a preferência pelo termo biscoito é esmagadora. No Espírito Santo, 93% das buscas foram para biscoito, enquanto bolacha teve apenas 7% de interesse.

Em Minas Gerais, a tendência se mantém, com 83% das buscas para biscoito e 17% para bolacha. No Rio de Janeiro, a situação é ainda mais evidente, com 95% das buscas para biscoito e apenas 5% para bolacha. Em São Paulo, onde a polêmica é mais acirrada, a busca por ambos os termos está empatada, com 50% para cada lado. Isso indica que nem mesmo em São Paulo as buscas por bolacha foram significativamente maiores do que as por biscoito. Esses resultados mostram uma preferência por biscoito na região, mesmo entre os paulistas e cariocas, protagonistas da disputa.

5. Região Sul - BOLACHA

Paraná: 33% para biscoito e 67% para bolacha.

Rio Grande do Sul: 32% para biscoito e 68% para bolacha.

Santa Catarina: 33% para biscoito e 67% para bolacha.

Surpreendentemente, a região Sul se destaca por apresentar uma preferência majoritária pelo termo bolacha. Tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, bolacha recebeu uma porcentagem de busca de 67%, enquanto "biscoito" ficou com 33%.

Esses números revelam que, de forma geral, os sulistas têm uma inclinação maior por chamar esse quitute de bolacha em vez de biscoito. Essa particularidade contrasta com as demais regiões do Brasil, onde o termo biscoito costuma ser o mais buscado.

6. Conclusão: Brasil - BISCOITO

Ao analisar o panorama do Brasil como um todo, levando em consideração as pesquisas feitas em todos os estados, fica evidente que o termo biscoito é mais buscado do que bolacha. O resultado geral mostra que biscoito teve um volume de busca de 58, enquanto bolacha obteve 36.

Isso confirma a preferência pelo termo biscoito em âmbito nacional, com uma diferença considerável em relação à bolacha. É interessante observar que essa tendência se mantém nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, onde biscoito foi o termo mais buscado. Por outro lado, a região Sul se destaca por preferir bolacha em vez de biscoito. Esses dados refletem a diversidade linguística do país e a polêmica persistente entre os dois termos.

7. Mas, afinal, biscoito e bolacha são a mesma coisa?

Apesar de toda a discussão, ambos, normalmente, possuem os mesmos ingredientes. A grande diferença, segundo a sabedoria popular, é o modo de preparo, fazendo com que os biscoitos dificilmente fiquem planos como as bolachas. A discussão é tanta que até a ANVISA entrou na roda. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ambos os termos servem para designar o mesmo produto. Isso consta inclusive em um decreto da agência reguladora com mais de dez anos.

De acordo com a designação de produtos do Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, “Biscoitos ou bolachas são os produtos obtidos pela mistura de farinha(s) e ou amido(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção. Podem apresentar cobertura, recheio, formatos e texturas diversos”.

8. Biscoito ou Bolacha: memes

Confira, a seguir, os melhores memes sobre a discussão "biscoito x bolacha" encontrados no Twitter.

Com informações de Google Trends e PUC SP

