Bloodborne, FIFA e mais jogos ficam até 80% mais baratos nesta semana

Por fim, o Steam traz jogos de PC variados com preços mais acessíveis. Entre eles, vale citar Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Hunt Showdown e o lançamento Afterimage, um metroidvania que traz belos gráficos em pixel art. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Red Dead Redemption 2 traz o maior e mais incrível mundo aberto já criado pela Rockstar Games, de GTA — Foto: Divulgação/Rockstar Games

PlayStation

Mortal Kombat 11 Ultimate está com uma grande oferta nas lojas digitais. Também é possível economizar até 75% na coleção de Uncharted 4: A Thief’s End com The Lost Legacy. Veja esses e mais destaques da loja digital da Sony logo abaixo:

Mortal Kombat 11 é o lançamento mais recente da famosa série de luta da NetherRealm — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Xbox

Assassin's Creed Valhalla segue a linhagem de RPGs da franquia da Ubisoft — Foto: Divulgação/Ubisoft

Steam

O Steam ainda não começou com suas ofertas sazonais, mas vários jogos do catálogo já estão com desconto. Little Nightmares, A Plague Tale: Innocence e Borderlands 3 estão entre os jogos de PC mais baratos na plataforma da Valve por tempo limitado. Veja as melhores ofertas da semana:

Call of Duty: Modern Warfare 2 reimagina o clássico game de 2009 com novos gráficos e jogabilidade atualizada — Foto: Reprodução/Steam