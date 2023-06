Caixa vai cobrar Pix? Entenda taxas para usar meio de pagamento

O Pix da Caixa Econômica Federal virou assunto nos últimos dias por conta do anúncio de que a instituição pretendia iniciar a cobrança de taxas para utilizar o meio de pagamento instantâneo. A medida seria direcionada apenas para empresas e pessoas jurídicas (PJ) clientes do banco, mas deixou muitos correntistas com receio de que as tarifas poderiam ser direcionadas para outros usuários. A preocupação não é para menos, já que no ano passado o Pix se tornou o meio de pagamento mais utilizado no Brasil.