Capcom Showcase: como assistir ao evento da empresa e o que esperar

O Capcom Showcase é um evento digital apresentado pela empresa conhecida por títulos como Street Fighter 6 e Resident Evil 4 Remake e que será transmitido no dia 12 de junho às 19h no horário de Brasília. O evento será também uma celebração dos 40 anos da Capcom, que faz aniversário em 11 de junho. Por enquanto, não se sabe quais games estarão presentes. No ano anterior, a Capcom não fez nenhum novo anúncio durante sua apresentação, porém, é possível especular um pouco. Confira como assistir a Capcom Showcase e o que esperar do evento.

Como assistir

A apresentação da Capcom estará disponível em dois dos principais canais de vídeo, no YouTube e Twitch, bastando que usuários sintonizem no canal oficial da Capcom no horário da apresentação para acompanhá-la. É possível que a empresa transmita também o evento em sua página no TikTok (https://www.tiktok.com/@capcom), assim como fez o Summer Game Fest, mas não há uma confirmação. A duração será de aproximadamente 36 minutos com novidades sobre os próximos títulos da Capcom.

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AS_0J4YxLyQ)

Twitch (https://www.twitch.tv/capcomusa)

O que esperar

Um dos títulos que jogadores mais querem ver no Capcom Showcase é Resident Evil 4 Remake, lançado em março com grande sucesso pela produtora. Há muitos rumores que o game possa receber a campanha Separate Ways com a personagem Ada Wong como uma expansão por DLC, mais completa do que o modo que era desbloqueado no game original.

O jogo já recebeu seu modo Mercenaries através de uma DLC e há rumores também sobre uma possível DLC inédita com o personagem Luis Sera. O aguardado modo de Realidade Virtual de Resident Evil 4 Remake também pode receber uma data de lançamento no PlayStation VR 2 (PSVR 2).

O recém-lançado Street Fighter 6 deve estar presente para celebrar o sucesso do game e talvez mostrar algumas novidades como novo conteúdo por atualização e personagens por DLC, dos quais Rashid será o primeiro a ser lançado. O novo mundo explorável do game e seu hub social permitem realizar eventos sazonais, como algo inspirado no aniversário de 40 anos da empresa.

O novo RPG Dragon's Dogma 2 da Capcom anunciado durante a PlayStation Showcase poderá ter novas informações reveladas e jogadores podem esperar também por novidades do game multiplayer de dinossauros Exoprimal que será lançado em 14 de julho. A remasterização de Ghost Trick: Phantom Detective para Nintendo Switch que será lançada em 19 de junho também deverá aparecer. Um game cuja presença é um mistério é Pragmata, título anunciado em 2020 e que não teve mais detalhes revelados deste então.

No dia 7 de junho a Capcom realizou um evento digital dedicado a Monster Hunter Rise: Sunbreak encerrando o suporte de novos conteúdos para o jogo, o que talvez possa indicar um novo título da série Monster Hunter no horizonte. A empresa recentemente se aliou à Niantic Labs de Pokémon Go para criar uma versão de realidade aumentada de sua série de caçadas chamada Monster Hunter Now com lançamento em setembro, porém seria mais interessante para fãs se ele fosse mostrado ao lado de um capítulo principal da série.

