Casa conectada: como o ecossistema Samsung pode revolucionar sua rotina

Para entender melhor como a Samsung está transformando a casa do futuro em realidade, conversamos com Anna Karina, Diretora de Marketing Corporativo e com Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia. Em entrevista exclusiva, a executiva fala sobre como a empresa aborda questões de privacidade e segurança em sua tecnologia de casa conectada, explica por que é melhor ter vários dispositivos Samsung, e ainda dá exemplos práticos do uso dos produtos da marca na casa conectada.

O que é casa conectada?

Uma casa conectada é uma residência que possui dispositivos eletrodomésticos, eletrônicos e sistemas de segurança conectados à Internet e capazes de se comunicar entre si. A tecnologia oferece mais comodidade, segurança e eficiência energética. Por meio de aplicativos para celulares, os moradores podem controlar remotamente seus dispositivos, receber alertas em tempo real sobre o status de sua casa e até mesmo automatizar tarefas domésticas rotineiras.

As vantagens de ter uma casa conectada são inúmeras. Ela permite que os usuários controlem seus dispositivos remotamente, o que pode ser especialmente útil para pessoas com mobilidade limitada ou que passam longos períodos fora de casa. A casa conectada também pode aumentar a segurança e o bem-estar dos usuários, por meio de recursos como câmeras de segurança, sensores de movimento e termostatos inteligentes.

Com a evolução da tecnologia, cada vez mais pessoas buscam soluções para tornar suas casas mais inteligentes e conectadas. Pensando nisso, a Samsung tem investido em produtos e soluções que proporcionem uma experiência integrada aos consumidores.

Visão de inovação e benefícios para os consumidores

Para a Samsung, inovação significa tornar a vida das pessoas mais fácil e conveniente, integrando tecnologia aos dispositivos cotidianos. A casa conectada é uma parte importante dessa visão, oferecendo aos consumidores uma experiência mais intuitiva e personalizada. Segundo Anna Karina, "a casa conectada é uma das áreas prioritárias de inovação da Samsung", e a empresa tem trabalhado para democratizar o acesso a essa tecnologia por meio por meio da plataforma Samsung SmartThings de “Internet das Coisas”.

O SmartThings permite controlar todos os dispositivos inteligentes em uma casa conectada ao oferecer recursos como programação, controle remoto e automação – o que possibilita gerenciar facilmente os dispositivos de sua residência. Além disso, a plataforma é compatível com uma ampla gama de dispositivos de terceiros, permitindo que os usuários integrem facilmente novos aparelhos em sua rede.

Os principais benefícios para os consumidores são a comodidade e a facilidade de uso. Com a integração dos dispositivos, é possível controlar todos os aparelhos por meio do SmartThings. Isso significa que os usuários podem ajustar a temperatura do ar-condicionado, ligar a TV ou até mesmo verificar a geladeira – tudo com apenas alguns toques no celular.

Outro benefício é a segurança. Com a casa conectada, é possível instalar câmeras e sensores de movimento que enviam alertas para o smartphone do morador caso haja alguma atividade suspeita na residência.

Tendências e desafios do mercado de casa conectada

De acordo com um artigo publicado na Newsroom da Samsung, existem quatro tendências importantes na casa inteligente para 2023:

Calm Technology: tendência que busca tornar a tecnologia mais discreta e menos invasiva. A ideia é que a tecnologia esteja presente no nosso dia a dia, mas sem ser um elemento de distração ou estresse; Sustentabilidade em todos os níveis: essa tendência busca incorporar a sustentabilidade em todos os aspectos da casa inteligente, desde o consumo de energia até o uso de materiais sustentáveis ​​na fabricação de produtos. A Samsung já lançou produtos que atendem a essa tendência, como a linha de ar-condicionado WindFree™, que economiza energia, e a geladeira Family Hub, que ajuda a reduzir o desperdício de alimentos; Inovação com personalização: essa tendência busca tornar os dispositivos da casa inteligente mais personalizados para atender às necessidades individuais de cada usuário; Ecossistema inteligente: essa tendência busca integrar todos os dispositivos da casa inteligente em um ecossistema inteligente, permitindo que eles se comuniquem entre si e trabalhem em conjunto para fornecer uma experiência mais completa para o usuário. O ecossistema SmartThings é um exemplo disso. Ele possibilita controlar vários dispositivos da Samsung em sua casa usando um único app.

Por outro lado, Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung, observa que uma das principais barreiras para a adoção de dispositivos inteligentes é a falta de interoperabilidade entre aparelhos e plataformas. A Samsung está trabalhando para promover a "conversa" entre seus produtos e serviços e os de outros players do mercado, com a criação de soluções que são compatíveis com dispositivos de diferentes marcas. Para isso, a companhia criou a plataforma Samsung SmartThings, que é "multiplayer" por definição.

"A plataforma SmartThings foi desenhada e construída considerando o suporte a múltiplos tipos de equipamentos e serviços dos principais fabricantes do mercado, e para tanto suportando os mais variados protocolos e tecnologias de comunicação sem-fio, como Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, etc...", explicou Eduardo. Ou seja, para superar essa barreira, o app SmartThings suporta vários protocolos de comunicação sem fio e é compatível com uma ampla variedade de aparelhos.

Outra tendência é a integração de assistentes virtuais em dispositivos inteligentes. Além do Bixby, há integração da Alexa, da Amazon, nas TVs. "A Samsung tem uma parceria com a Alexa, o que permite uma experiência mais integrada para os usuários", afirma Anna Karina.

Recentemente, a Samsung deu mais um passo importante nessa direção ao adotar o protocolo Matter, criado pelo CSA (Connectivity Standards Alliance ou Aliança de Padrões de Conectividade, em tradução livre), na plataforma SmartThings. Com essa adição, a plataforma passou a suportar ainda mais dispositivos, a fim de tornar a experiência dos usuários mais simples e intuitiva.

"Com a adição do suporte ao Matter, podemos dizer que estamos elevando a capacidade da plataforma de promover conexões para a construção de experiências incríveis e ainda garantindo aos consumidores larga escala de opções de fabricantes e produtos", destaca Eduardo.

Além da compatibilidade com outras marcas, ele explica que, para a Samsung, a segurança dos dados dos usuários é uma prioridade absoluta. "A proteção deve ser colaborativa, de ponta a ponta e em tempo real, para que nossa abordagem esteja em constante evolução para ficar à frente das ameaças e manter nossos usuários sempre em segurança".

Para garantir essa proteção, a Samsung desenvolveu o Knox Matrix, uma solução de segurança baseada na plataforma Samsung Knox, que implementa o conceito de monitoramento em multicamadas. Isso significa que os equipamentos trocam dados apenas de forma segura, e garantem a privacidade dos usuários.

Qual é a vantagem de um ecossistema Samsung?

Uma pergunta que alguns usuários podem se fazer é: por que é melhor ter vários dispositivos Samsung em vez de aparelhos de marcas diferentes? Segundo Anna Karina, "ao ter sua casa automatizada com a aplicação de inúmeros produtos Samsung, o proprietário conta com a integração de funcionalidades de forma transparente e muito conveniente".

Ou seja, ao ter dispositivos Samsung em sua casa, a integração entre eles é garantida. "A Samsung tem a inovação no DNA. A empresa foi uma das marcas pioneiras em trazer um portfólio de smartphones, smart TVs e linha branca totalmente conectados entre si, e vem reforçando os recursos de conectividade a cada lançamento", complementa Anna. Essa integração se traduz em praticidade e conveniência para o usuário, que pode controlar todos os dispositivos de sua casa por meio de um único aplicativo: o SmartThings.

Isso significa que é possível, por exemplo, ver o que há dentro da geladeira pelo smartphone, o que é muito útil na hora de fazer compras. Além disso, a lavagem de roupas também pode ser automatizada. Com o app SmartThings você pode programar o horário da sua lavagem, obter dicas e recomendações do ciclo ideal, e até mesmo receber ajuda para conservar sua máquina.

Outro benefício de ter uma casa conectada com produtos Samsung é a possibilidade de monitorar e controlar o consumo de energia elétrica. Por meio do SmartThings, através da função Energy, é possível visualizar detalhadamente o consumo de ar-condicionado e outros produtos compatíveis, como refrigerador, lava e seca e aspirador de pó robô. Inclusive, é possível inserir o CEP do usuário para que o app já mostre o gasto convertido em reais, considerando as tarifas e impostos locais. "Isso permite explorar maneiras de economizar no uso de energia elétrica, além de dar ao usuário a possibilidade de criar alertas e exibir comparativos para entender o quanto o aparelho conectado consome no fim do mês", explica Anna Karina.

Para garantir a atualização e manutenção contínua de seus dispositivos de casa conectada, a Samsung segue a mesma política de contínua evolução dos produtos da marca. "Com a evolução tecnológica, os eletrodomésticos também têm se conectado à Internet. Uma vez conectados, esses produtos podem receber atualizações de 'firmware' automaticamente, ou ainda sob demanda do consumidor", esclarece a diretora.

Quais produtos da Samsung fazem parte desse ecossistema?

Mas, afinal, quais são os produtos da Samsung que fazem parte desse ecossistema de casa conectada? São muitos, e vão desde geladeiras a aspiradores de pó, passando por condicionadores de ar, smart TVs, máquinas lava e seca e smartphones. Todos esses dispositivos podem ser controlados por meio do aplicativo SmartThings, que permite configurar cenas, programar horários, receber alertas e muito mais. Você pode conferir e identificar os produtos compatíveis, clicando aqui.

Um dos destaques da linha de produtos da Samsung é a geladeira Family Hub, que vem com uma tela touch de 21,5 polegadas e oferece recursos como câmeras internas, sistema de som integrado e conectividade com outros dispositivos da casa. O usuário pode verificar a lista de compras, controlar a temperatura interna, acessar receitas e até mesmo assistir à TV diretamente na tela da geladeira.

Outro aparelho que vem ganhando destaque é o aspirador de pó Jet Bot AI+. Equipado com sensores inteligentes, ele mapeia os cômodos da casa para otimizar a limpeza e pode ser controlado pelo SmartThings ou por comandos de voz por meio da assistente Bixby, presente em dispositivos Samsung. "O Jet Bot AI+ é o nosso robô aspirador mais avançado, capaz de oferecer uma limpeza completa e autônoma em qualquer espaço", completa Anna Karina.

O ar-condicionado WindFree™ também faz parte do ecossistema de casa conectada da Samsung. O aparelho vem com um sensor de presença que detecta a presença dos usuários na sala e ajusta automaticamente a temperatura para mantê-los confortáveis. O ar-condicionado pode ser controlado por voz por meio do assistente pessoal Bixby da Samsung, ou pelo SmartThings. "O WindFree™ é um produto especialmente importante para o Brasil, onde o clima é quente e úmido", comenta a executiva.

As smart TVs Neo QLED da Samsung também fazem parte do ecossistema de casa conectada da marca. Com a ajuda do SmartThings, é possível controlar diversos dispositivos diretamente pela TV, tornando-a o hub da casa conectada. Uma das principais funções do SmartThings é o monitoramento em tempo real do que está acontecendo na sua residência. É possível receber notificações na TV sobre quando a máquina de lavar terminou o ciclo, ou quando alguém está na porta de casa.

A máquina lava e seca WD11T é outra opção para uma casa conectada da Samsung. Uma das funcionalidades mais interessantes é o AI Control, que utiliza inteligência artificial para otimizar o ciclo de lavagem de acordo com a quantidade e tipo de roupa. Com essa tecnologia, é possível economizar água e energia elétrica, além de garantir que as roupas sejam lavadas de forma eficiente.

Outra vantagem é a possibilidade de programar o ciclo de lavagem remotamente, ao escolher a temperatura, tipo de lavagem e outras opções, diretamente do celular. Com o recurso, o usuário pode iniciar a lavagem das roupas mesmo estando fora de casa, para deixá-las prontas para quando chegar. O SmartThings também permite receber notificações em tempo real no smartphone, smartwatch, TV ou tablet, com informações sobre o status da lavagem, tempo restante etc.

Por fim, a Diretora destaca o Galaxy S23 Ultra 5G como um dispositivo importante para a casa conectada. O smartphone vem com o SmartThings pré-instalado, permitindo que os usuários controlem seus dispositivos inteligentes diretamente do celular. Além disso, o aparelho pode ser usado como controle remoto para a smart TV da Samsung ou para a geladeira Family Hub, entre outros dispositivos.

A Samsung oferece um ecossistema completo de produtos para casa conectada, com integração, praticidade, conveniência e segurança. "Queremos que os usuários sintam que seus produtos Samsung fazem parte da sua rotina, trazendo facilidade e praticidade em seu dia a dia", finaliza Anna Karina.