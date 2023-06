Casamento às Cegas Brasil 3: conheça elenco com Valmir, Maria e Menandro

Casamento às Cegas Brasil Temporada 3 já está disponível para assistir na Netflix . Nesta edição, o reality show é dividido em três partes, e a primeira teve seu lançamento na última quarta-feira (7), com quatro episódios. A segunda parte dos capítulos está prevista para ser liberada no próximo dia 14, conforme o site IMDb. O casal de apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo novamente comanda o programa, no qual um grupo de solteiros que não se conhecem buscam encontrar um novo amor para casar.

Entre os participantes desta temporada estão o diretor comercial Valmir Reis, a nutricionista Bianca Sessa, o empresário lojista Menandro Rosa e a publicitária Ágata Moura. Casamento às Cegas Brasil é uma produção da Netflix em parceria com a Endemol Shine Brasil, empresa responsável por adaptar para o país programas de fama internacional, como MasterChef, Big Brother e Survivor. Para conhecer mais sobre o perfil dos participantes, confira a lista a seguir. Mas, atenção, o conteúdo contém spoilers do programa!

1 de 11 Casamento às Cegas Brasil tem novos 10 participantes nesta 3ª temporada — Foto: Divulgação/Netflix Casamento às Cegas Brasil tem novos 10 participantes nesta 3ª temporada — Foto: Divulgação/Netflix

Ágata Moura - 31 anos de idade - Publicitária - Sapopemba - SP

A publicitária tem um perfil bastante romântico, tanto que tinha desconfianças sobre arranjar um novo amor por intermédio de um reality show. Segundo a jovem, uma sucessão de relacionamentos ruins fez com que ela desse uma chance ao programa. No quarto episódio, ela decide trocar alianças com o fisioterapeuta Renan.

2 de 11 Ágata Moura não acreditava que pudesse arranjar um novo amor em reality shows — Foto: Divulgação/Netflix Ágata Moura não acreditava que pudesse arranjar um novo amor em reality shows — Foto: Divulgação/Netflix

Bianca Sessa - 29 anos de idade - Nutricionista - Santos - SP

Com um perfil extremamente comunicativo, a nutricionista não dispensa uma boa conversa e não tem dificuldades em fazer novos amigos. Ela atribuiu sua personalidade ao seu signo, Áries. Mãe solteira, mantém o sonho de se casar de véu e grinalda desde a infância. Está no programa para ver se finalmente irá conseguir. A nutricionista foi a primeira a dar um match no programa, escolhendo o empresário Jarbas como parceiro.

3 de 11 Bianca Sessa é mãe solteira e tem o sonho de se casar desde a infância — Foto: Divulgação/Netflix Bianca Sessa é mãe solteira e tem o sonho de se casar desde a infância — Foto: Divulgação/Netflix

Daniela Silva - 36 anos de idade - Empresária - São Paulo - SP

Mesmo confiante de si, Daniela prefere ser conquistada na hora da paquera. A empresária tem suas ressalvas sobre pretendentes: não pretende se relacionar com homens com filhos ou mais novos que ela. Mas, sua maior dificuldade no amor é encontrar um par que tenha ambições de crescimento em comum com ela. Durante o programa, viu no "xará" Daniel um pretendente para casar.

4 de 11 Daniela Silva prefere ser conquistada do que conquistar alguém — Foto: Divulgação/Netflix Daniela Silva prefere ser conquistada do que conquistar alguém — Foto: Divulgação/Netflix

Karen Bacic - 33 anos de idade - Advogada - Santos - SP

Karen não tem dificuldade nenhuma de se apaixonar. Por isso, já se imagina morando junto com o novo amor, casando e tendo filhos. A advogada se assume como festeira, e diz não perder as baladas de fim de semana. Além disso, ela é uma mulher decidida e já mostrou ter uma personalidade forte. A advogada resolver pedir Valmir em casamento, após este tentar noivar com outras mulheres do reality.

5 de 11 Karen Bacic não dispensa uma festa nos fins de semana — Foto: Divulgação/Netflix Karen Bacic não dispensa uma festa nos fins de semana — Foto: Divulgação/Netflix

Maria Carolina Caporusso - 29 anos de idade - Empresária - Ribeirão Preto - SP

Comunicativa e engraçada, Maria ser revela uma pessoa chorona quando precisa tocar em assuntos delicados. Assim como a colega Karen, ela diz que se apaixona fácil e já visualiza uma vida de casal logo no primeiro encontro que tem no programa. De todo modo, a empresária se considera uma pessoa segura de si. Ela viu em Menandro sua alma gêmea e pediu o empresário em noivado.

6 de 11 Maria Carolina Caporusso pediu Menandro em casamento — Foto: Divulgação/Netflix Maria Carolina Caporusso pediu Menandro em casamento — Foto: Divulgação/Netflix

Daniel Manzoni - 31 anos de idade - Engenheiro de Produção - São Bernardo do Campo - SP

Com fama de garanhão, Daniel tem muitos "contatinhos" no celular. Depois de muitos relacionamentos, o fã de sertanejo quer sair dessa fase casual para encontrar de vez uma mulher para casar. Ele acabou com Daniela, mulher com quem ele escolheu para noivar.

7 de 11 Daniel Manzoni se considera o "garanhão" do rolê — Foto: Divulgação/Netflix Daniel Manzoni se considera o "garanhão" do rolê — Foto: Divulgação/Netflix

Jarbas Andrade - 31 ano de idade - Empresário - Guarulhos - SP

O solteiro conta que gosta de ser um romântico à moda antiga. Pai solteiro, o empresário é outro que se envolve demais nos relacionamentos. Encontrou em Bianca, que também tem um filho, o amor para estar do seu lado.

8 de 11 Jarbas Andrade, par de Bianca, é empresário e pai solteiro — Foto: Divulgação/Netflix Jarbas Andrade, par de Bianca, é empresário e pai solteiro — Foto: Divulgação/Netflix

Menandro Rosa - 31 anos de idade - Empresário Lojista - São Paulo - SP

Focado e obstinado, Menandro conta que sempre corre atrás do que quer. Ele diz não ter medo de trabalho e que está sempre se desafiando. Entre suas características positivas, ele se vê como carinhoso, parceiro, amigo, leal, carismático, honesto, generoso e bastante família. No entanto, ele próprio admite que seu maior defeito é ser meio cabeça dura, além de não aceitar algumas coisas se não tiver 100% de certeza. Escolheu estar do lado da empresária Maria.

9 de 11 Menandro Rosa, par de Maria, é focado e obstinado, mas admite ser um tanto cabeça dura — Foto: Divulgação/Netflix Menandro Rosa, par de Maria, é focado e obstinado, mas admite ser um tanto cabeça dura — Foto: Divulgação/Netflix

Renan Justino - 30 anos de idade - Fisioterapeuta - Santos - SP

Alegre, comunicativo e pra cima, Renan sonha em ter uma relação igual a de seus pais: saudável, verdadeira e eterna. Ele vê em seus pais um grande exemplo de família e relacionamento duradouro. O fisioterapeuta escolheu pedir a publicitária Ágata em casamento.

10 de 11 Renan Justino quer ter um relacionamento duradouro que nem o de seus pais — Foto: Divulgação/Netflix Renan Justino quer ter um relacionamento duradouro que nem o de seus pais — Foto: Divulgação/Netflix

Valmir Reis - 34 anos de idade - Diretor Comercial - São Paulo - SP

Valmir é dono de uma personalidade descontraída e brincalhona, mas gosta de ficar sério quando o momento permite. Já nos relacionamentos, costuma estar sempre na dianteira, tanto que o diretor comercial xavecou todas as mulheres do reality. No fim, foi pedido em casamento pela advogada Karen.

11 de 11 Valmir Reis não perde tempo na hora de paquerar mulheres — Foto: Divulgação/Netflix Valmir Reis não perde tempo na hora de paquerar mulheres — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer da terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil

Com informações de IMDb e Netflix

