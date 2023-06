Casamento às Cegas Brasil ganha 3ª temporada na Netflix; veja participantes

A terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil estreou no catálogo da Netflix nesta quarta-feira (7). Com direção de Cássia Dian, a nova season do programa trará 11 episódios e será dividida em três partes, já tendo os primeiros quatro disponibilizados. A próxima leva está marcada para chegar ao streaming em 14 de junho. Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, o projeto é produzido pela Endemol Shine Brasil e acompanha um grupo de 10 participantes solteiros (que nunca se viram antes) em busca do amor verdadeiro.

Popular entre os assinantes, o reality tem uma performance positiva entre o público. No site agregador IMDb, por exemplo, o original do streaming tem nota 6,2. Se você gosta de programas com direito a muita paquera, polêmicas e romance, confira, a seguir, todos os detalhes da nova temporada de Casamento às Cegas.

2 de 2 Casamento às Cegas Brasil tem novos 10 participantes nesta 3ª temporada — Foto: Divulgação/Netflix Casamento às Cegas Brasil tem novos 10 participantes nesta 3ª temporada — Foto: Divulgação/Netflix

Como funciona o Casamento às Cegas?

A dinâmica do reality show funciona da seguinte maneira: todos participantes, inicialmente, se conhecem sem nenhum contato visual, por meio de cabines. Assim, longe de distrações como as redes sociais, bem como da influência estética, todos deverão ser guiados pela intuição e conexão. Assim, os integrantes deverão escolher alguém para se ajoelhar e pedir em casamento. Seguem para a próxima etapa os cinco casais que noivaram.

Logo depois, na fase da lua-de-mel, que nesta edição será na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, todos os novos casais terão que passar pela experiência da convivência pessoalmente e também enfrentar as dinâmicas familiares para, então, decidir se vale a pena dizer sim ou não no altar.

Elenco da nova temporada

Karen Bacic, 33 anos, advogada, de Santos (SP);

Daniela Silva, 36 anos, empresária, de São Paulo (SP);

Maria Carolina Caporusso, 29 anos, empresária, de Ribeirão Preto (SP);

Ágata Moura, 31 anos, publicitária, de Sapopemba (SP);

Bianca Sessa, 29 anos, nutricionista, de Santos (SP);

Daniel Manzoni, 31 anos, engenheiro de Produção, de São Bernardo do Campo (SP);

Renan Justino, 30 anos, fisioterapeuta, de Santos (SP);

Valmir Reis, 34 anos, diretor comercial, de São Paulo (SP);

Jarbas Andrade, 31 anos, empresário, de Guarulhos (SP);

Menandro Rosa, 31 anos, empresário lojista, de São Paulo (SP).

Confira o trailer oficial da 3ª temporada do reality show: