CBLOL 2023 2º Split: como assistir aos jogos da fase de grupos do torneio

Vale lembrar que a competição acontece na Arena CBLOL, na cidade de São Paulo. A Riot Games abriu a venda de ingressos no dia 23 de maio para que os interessados pudessem garantir seus lugares na arena, que conta com capacidade para 140 espectadores. É esperado que mais ingressos sejam vendidos em outro momento para a fase eliminatória. Veja, a seguir, como assistir aos jogos e o calendário completo do CBLOL e do CBLOL Academy .

As transmissões do Campeonato Brasileiro de League of Legends seguirão ocorrendo nos canais oficiais do CBLOL nas plataformas de streaming Twitch e YouTube. Vale lembrar que todas as partidas da fase de grupos acontecem aos sábados e domingos a partir das 13h, horário oficial de Brasília. Já às segundas e terças-feiras, você poderá assistir ao CBLOL Academy, o torneio focado em revelar novos talentos com as equipes de base das organizações. Os jogos do Academy começam sempre às 17h e são transmitidos nos mesmos canais da competição principal.