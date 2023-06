Celular com 24 GB de RAM pode ser uma realidade em breve; entenda

Embora o vazamento não indique uma data específica, o Digital Chat Station acredita que ambas as empresas devem lançar em pouco tempo smartphones com 16 GB como base dos seus modelos topo de linha, para vender versões com 24 GB como opções ainda mais premium. Tanto o OnePlus Ace 2 Pro quanto o aparelho ainda sem nome da Realme devem trabalhar com esse conceito, e ainda ter 1 TB de armazenamento interno.

Por enquanto, a imprensa internacional especula que o OnePlus Ace 2 Pro deve utilizar memórias do tipo LPDDR5x, as mais avançadas e rápidas do momento. O aparelho está sendo considerado como um substituto ao Oppo Reno 10 Pro Plus, e pode vir equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm.