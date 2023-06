Celular Nokia com design dos anos 2000 ganha novas cores; veja

Um ano após a estreia do Nokia 2660 Flip, a HMD Global lançou duas novas cores para o aparelho: verde e rosa. O modelo de 2023 tem o mesmo hardware daquele lançado no ano passado , ou seja, traz a mesma tela principal QVGA de 2,8 polegadas, com câmera VGA de 0,3 megapixel e somente 48 MB de memória RAM. O design retrô de flip, que remete aos telefones dos anos 2000, também permanece.

O modelo com as novas cores aparece no site oficial do Reino Unido pelo preço de £ 64,99, ou cerca de R$ 407, de acordo com a cotação atual da libra esterlina. A versão do ano passado chegou a ser vendida no Brasil pelo site nacional da marca, mas hoje aparece como um produto esgotado. Por aqui, os produtos da Nokia são comercializados em parceria com a Multi, antiga Multilaser.

2 de 3 Nokia 2660 Flip: celular com design que remete aos anos 2000 ganha novas cores; veja — Foto: Reprodução/91Mobiles Nokia 2660 Flip: celular com design que remete aos anos 2000 ganha novas cores; veja — Foto: Reprodução/91Mobiles

O celular Nokia 2660 Flip, além da tela principal, possui um display secundário de 1,77 polegada na parte frontal, oferece um processador Unisoc T107 e tem somente 128 MB de armazenamento interno, que pode ser expandido em até 32 GB com um cartão microSD. De acordo com as especificações oficiais, o aparelho traz bateria com 1.450 mAh, o que seria suficiente para até 20 dias em modo stand by.

Para completar, segundo o site oficial do Brasil, o Nokia 2660 Flip vem com rádio FM, com ou sem a necessidade de fio, entrada USB para recarga, conexão Bluetooth, MP3 Player e Flash na câmera. Entre as suas principais características, também estão a presença de um botão de emergência, compatibilidade com aparelhos auditivos e acesso ao Facebook.

3 de 3 Todas as cores do Nokia 2660 Flip disponíveis no site oficial — Foto: Reprodução/91Mobiles Todas as cores do Nokia 2660 Flip disponíveis no site oficial — Foto: Reprodução/91Mobiles

O design do aparelho inclui botões com números grandes, para facilitar a visualização, aparência arredondada e corpo construído com policarbonato, que, segundo o site oficial, tende a proporcionar maior “durabilidade e resistência” no uso do dia a dia.