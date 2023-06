Chance Black Casas Bahia oferece 50 milhões em descontos e cupons

Os clientes VIP das Casas Bahia contam com até 80% de desconto na Chance Black e benefícios em parceiros da varejista. Para se tornar VIP, é necessário apenas se cadastrar na plataforma e aceitar receber as comunicações da Casas Bahia. Veja na imagem a seguir os detalhes de cada nível do programa:

Já a L'Occitane Au Brésil traz 10% de desconto no plano L'Occitane Au Brésil de forma exclusiva para os clientes Mega VIPs. Enquanto isso, o Descomplica apresenta os seguintes benefícios para quem quer assinar a plataforma de ensino até o fim do ano:

É importante lembrar que estas ofertas não são cumulativas com outras promoções e são de uso único por CPF. Para aproveitar estes benefícios, basta se tornar VIP ao baixar o aplicativo da Casas Bahia e aceitar receber as comunicações da empresa. Veja o tutorial a seguir:

Já os produtos de marketplace não podem ser adquiridos com carnê, mas também contam com promoções. Os móveis aparecem com até 30% de desconto com o cupom MOVEISCDC até dia 20/06 e produtos para inverno aparecem com até 20% de desconto até 19/06.