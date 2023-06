Com Carinho, Kitty é renovada para 2ª temporada pela Netflix

A Netflix renovou, nesta quarta-feira (14), Com Carinho, Kitty para uma segunda temporada. A notícia foi revelada pela própria plataforma de streaming no Twitter , quase um mês após o lançamento da série derivada da trilogia Para Todos os Garotos. A produção se tornou um verdadeiro sucesso entre os assinantes do serviço, visto que ela já acumulou 72 milhões de horas assistidas. Estrelada por Anna Cathcart, Jenny Han, autora dos livros que inspiraram os filmes, atua como showrunner ao lado de Sascha Rothchild.

A renovação da série já era esperada pelos fãs, visto que Com Carinho, Kitty ganhou destaque no streaming logo após a sua estreia, tendo liderado o Top 10 da Netflix. Outro indício do tamanho sucesso do projeto é que ele logo se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Com apenas 10 episódios, a trama da primeira season deixou muitos arcos em aberto, dando a entender que há espaço para uma sequência. Um deles é sobre a vida amorosa de Kitty, que acaba em dúvida sobre com quem realmente iniciar um relacionamento. Outro ponto envolve se ela ainda continuará seus estudos no colégio KISS após retornar à Califórnia e se ela descobrirá quem foi o primeiro amor de sua mãe na Coreia do Sul.

Enredo de Com Carinho, Kitty

A história segue Kitty Song Covey, que, como é mostrado na trilogia de Para Todos Os Garotos, é uma adolescente autoproclamada especialista em amor, além de ser a caçula da família. Após os acontecimentos dos filmes, a personagem-título vê o relacionamento de sua irmã Lara Jean com Peter florescer e decide investir em seu próprio relacionamento amoroso com um garoto chamado Dae — que já apareceu anteriormente no terceiro e último longa da franquia.