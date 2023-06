Com quem Devi fica no final de Eu Nunca? Veja resumo da 4ª temporada

Os fãs de Eu, Nunca acompanharam por quatro temporadas todos os desdobramentos românticos de Devi para saber com quem a jovem fica no final. No começo da série, vemos a garota se apaixonar por Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet), mas a amizade da estudante com Ben Gross (Jaren Lewison) alimentou uma chance de match entre os dois na última temporada. Para saber com quem Devi ficou ao fim de Eu, Nunca, confira o resumão a seguir. Vale lembrar que o texto está recheado de spoilers!

Quem são os pretendentes de Devi?

Em Eu, Nunca, acompanhamos a obstinação de Devi para mudar radicalmente sua vida. Tal decisão é tomada após ela ter um colapso mental depois da morte do pai, Mohan (Sendhil Ramamurthy), uma perda que a deixou sem andar por um período. Já reabilitada, uma das metas da jovem é arranjar um namorado. O primeiro crush da protagonista é Paxton Hall-Yoshida, seu colega de classe.

Na escola onde os dois estudam, a Sherman Oaks High School, Devi carrega a má fama de ser "louca", uma vez que suas instabilidades mentais assustam os demais colegas de classe. A protagonista costuma agir sem pensar em muitos momentos. Uma dessas situações é quando ela convida Paxton para fazer sexo. Sem grandes discordâncias, ele aceita. Porém, uma série de contratempos entre os dois impede o ato. Só na terceira temporada é que eles estão juntos como um casal por um breve período, mas sem transa.

Durante o tempo em que Devi e Paxton estão juntos, Ben Gross, colega de classe da jovem, começa a chamar sua atenção. No começo, a adolescente só o via como um inimigo, com quem concorria para tirar as notas mais altas da turma e nada mais, mas algumas situações fizeram com que eles se aproximassem. Depois disso, a relação dos dois passou para amizade até chegar em interesse amoroso, onde demorou para evoluir.

Por fim, na quarta temporada Devi tem um relacionamento com Ethan Morales (Michael Cimino). O jovem faz a linha bad boy, o que preocupa os amigos de Devi, mas ela ignora tudo em nome do romance.

Afinal, com quem Devi termina?

No final da terceira temporada, após descobrir que sua amiga Fabiola Torres (Lee Rodriguez) dormiu com Addison (Terry Hu), Devi aceita o pedido de Ben para transarem, já que ela não quer ser a única virgem entre as amigas. A jovem vai até a casa do garoto e o episódio termina com os dois se despindo e a porta do quarto se fechando. Já no começo da quarta temporada, descobrimos o quão constrangedor foi a noite para os dois.

Isso alimenta as dúvidas sobre quem iria ficar com a protagonista no final, pois depois da transa Ben começa a namorar com Margot Ramos (Victoria Moroles) e Devi inicia um breve relacionamento com Ethan. No meio de tudo isso, Paxton, que já havia entrado na faculdade, retorna à Sherman Oaks como instrutor de natação, o que mexe com os sentimentos da jovem até então comprometida.

Após ignorar as críticas dos colegas, Devi flagra Ethan roubando a carteira de uma representante da Universidade de Princeton chamada Akshara (Janina Gavankar), que estava em Sherman Oaks para uma feira estudantil. Isso causa o término do casal, mas Ben continua com Margot, o que enciúma a confusa adolescente.

O desfecho glorioso para a estudante acontece no último episódio. Após ser rejeitada em outras universidades onde tentou entrar, Devi recebe a confirmação de que conseguiu passar para a Universidade de Princeton. Infelizmente, Ben viajou para Nova Iorque para estagiar, o que deixa Devi solitária. Porém, durante a festa de casamento de Nirmala (Ranjita Chakravarty), avó paterna de Devi, com Len (Jeff Garlin), Ben chega na cerimônia para se declarar à jovem.

Emocionada, Devi vai até a casa dele para novamente fazerem sexo. Agora, os dois estão finalmente juntos mesmo com suas obrigações estudantis. Devi viaja para Princeton e Ben retorna para Nova Iorque. Ao fim do episódio, vemos os dois deitados na cama assistindo um filme coladinhos.

