Como aumentar e diminuir imagem no Photoshop

Aumentar ou diminuir o tamanho de imagens no Photoshop é uma tarefa muito comum, mas nem sempre fácil. Isso porque, se o procedimento não for feito da maneira correta, vai esticar os pixels do arquivo e gerar muito ruído, resultando numa grande perda de qualidade da foto. Felizmente, o editor de imagens da Adobe , disponível para PCs ( Windows e Mac ) e celulares Android e iPhone ( iOS ), oferece duas ferramentas capazes de resolver esse problema. Veja, a seguir, como utilizar esses recursos e redimensionar imagens de maneira suave.

Como redimensionar tamanho da imagem no Photoshop

Passo 1. Abra a imagem que deseja redimensionar no Photoshop. Depois, na barra de menu superior, vá à seção "Imagem" e, lá, escolha a opção "Tamanho da imagem". Caso queira, também é possível somente utilizar o comando Alt + Ctrl + I, no Windows, ou Command+I, no Mac;

Passo 2. Agora, mude as dimensões para o tamanho que quiser. Para manter a mesma proporção, deixe o ícone de “Corrente” fechado ou, em caso contrário, deixe aberto. Também é importante que a opção "Tamanho original" fique selecionada;

Passo 3. Após fazer todas as configurações, toque em "Ok". Se não conseguir fazer a proporção exata, toque em "Reamostrar". Pronto! Sua imagem será redimensionada.

Como aumentar ou diminuir imagem no Photoshop pela camada

Passo 1. Vá até a camada que deseja redimensionar e toque sobre ela. Depois, vá até a barra de menu superior e toque em "Editar" e, em seguida, em "Transformação livre". Caso queira, você também pode só usar o atalho Ctrl+T;

Passo 2. Quando o marcador de tamanho for mostrado, segure no ponto do canto da imagem e arraste conforme o tamanho que precisar. Se preferir ajustar livremente, segure a tecla "Shift" enquanto estiver no processo;

Passo 3. Agora, aperte "Enter" e pronto! Sua imagem já estará ajustada para um novo tamanho.

Reduzindo apenas uma imagem no Photoshop

Caso abra uma imagem no Photoshop e ela esteja com partes não-preenchidas, você pode usar o recurso "Aparar" para remover os espaços. Isso porque a ferramenta vai identificar as áreas e apagá-las automaticamente. Veja abaixo como fazer isso:

Passo 1. Vá até a barra de menus e toque em "Imagem". Depois, selecione "Aparar";

Passo 2. Configure as opções da ferramenta de forma que ela identifique as áreas que precisam ser removidas e, consequentemente, diminua a imagem. Ao fim, toque em "Ok";

Passo 3. Pronto! Sua imagem foi ajustada e redimensionada para não exibir os espaços sem preenchimento.

Principais comandos para redimensionar imagens Recurso Windows Mac Transformação livre Ctrl + T Command+T Desfazer/Refazer F1 F1 Recortar F2 F2 Copiar F3 F3 Colar F4 F4 Reverter F12 F12 Preencher Shift + F5 Shift + F5 Difundir Seleção Shift + F6 Shift + F6 Inverter Seleção Shift + F7 Shift + F7 "Ferramenta Mover V V

Pronto! Agora que você já sabe o passo a passo de como aumentar ou diminuir foto no Photoshop, experimente melhorar uma imagem no editor.

Com informações de Adobe Photoshop (1, 2)

