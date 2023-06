Como ganhar dinheiro no TikTok: 8 maneiras de monetizar a rede social

Ganhar dinheiro no TikTok , app de vídeos curtos para celulares Android e iPhone ( iOS ) e PCs, é algo muito possível. Isso porque a plataforma da Bytedance oferece várias formas de conseguir reais, como ao convidar novos usuários, assistir vídeos publicitários, postar vídeos patrocinados, fazer lives com metas de presentes e muito mais. Cada um dos recursos tem uma forma de monetização, de modo que é preciso entender como funcionam para escolher o que melhor se encaixa no seu perfil.

Pelo app oferecer muitas categorias, como memes e dicas de moda e maquiagem, usuários que quiserem virar influencers podem explorar diversas alternativas para ganhar dinheiro criando conteúdo. Mas, se não quiser se expor como creator, ainda assim dá para fazer dinheiro no TikTok, como ao completar missões do TikTok Bônus. Veja, a seguir, como fazer para ganhar dinheiro no TikTok.

Como ganhar dinheiro no TikTok: veja como funciona a monetização do app de vídeos curtos para Android e iOS e as formas de ganhar dinheiro através dele — Foto: Divulgação/Pixabay

Tem como ganhar dinheiro no TikTok?

No TikTok, é possível ganhar dinheiro de várias maneiras, independentemente do tamanho da sua audiência ou do seu status como influenciador. No entanto, é importante ter em mente que o sucesso na monetização da plataforma requer dedicação, consistência na criação de conteúdo e foco na qualidade. Além disso, é importante lembrar que os requisitos e as opções de monetização podem variar dependendo da região em que você está, bem como das políticas estabelecidas pelo TikTok.

Formas de ganhar dinheiro com o TikTok

1. TikTok Bônus

O TikTok Bônus é a forma mais comum de ganhar dinheiro no TikTok. O programa chegou ao Brasil em fevereiro de 2020, como uma campanha temporária que se renova mensalmente no app. Através dela, usuários podem realizar missões diárias na plataforma, que são recompensadas com pontos. Segundo a empresa, 10.000 pontos equivalem a R$ 1, sendo que cada tarefa tem uma pontuação.

Os objetivos das missões também variam. Por exemplo, entre os dias 25 de junho e 8 de julho de 2023, a plataforma propôs a oferta de 240.000 pontos (R$ 24) para entrar e assistir vídeos diariamente durante dez dias. No mesmo período, o aplicativo oferecia a chance de ganhar até R$ 1.200 ao indicar amigos, que também recebem recompensas ao seu cadastrarem pelo seu link. Em geral, as tarefas são sobre:

Convidar amigos: No TikTok Bônus, cada participante tem a oportunidade de convidar novos usuários para se juntarem à rede social por meio de um código exclusivo. Quando um novo usuário maior de 18 anos utiliza o seu código de convite ao criar uma conta, os dois recebem pontos. Além disso, se o novo usuário assistir a vídeos do TikTok por mais de 30 minutos nos 10 dias seguintes à criação do perfil, ambos podem dobrar suas recompensas;

No TikTok Bônus, cada participante tem a oportunidade de convidar novos usuários para se juntarem à rede social por meio de um código exclusivo. Quando um novo usuário maior de 18 anos utiliza o seu código de convite ao criar uma conta, os dois recebem pontos. Além disso, se o novo usuário assistir a vídeos do TikTok por mais de 30 minutos nos 10 dias seguintes à criação do perfil, ambos podem dobrar suas recompensas; Assistir vídeos por um período determinado: Geralmente, a contagem de tempo é feita em dias, embora existam tarefas baseadas em minutos. Para realizá-las, lembre de fazer a ativação no TikTok Bônus;

Geralmente, a contagem de tempo é feita em dias, embora existam tarefas baseadas em minutos. Para realizá-las, lembre de fazer a ativação no TikTok Bônus; Assistir anúncios: Às vezes, você pode ser recompensado ao assistir anúncios específicos no TikTok. Inclusive, dá até para ganhar cupons que estiverem associados ao vídeo. No entanto, lembre de ativar a tarefa no TikTok Bônus para receber os pontos;

Às vezes, você pode ser recompensado ao assistir anúncios específicos no TikTok. Inclusive, dá até para ganhar cupons que estiverem associados ao vídeo. No entanto, lembre de ativar a tarefa no TikTok Bônus para receber os pontos; Postar um vídeo por dia no TikTok: Além de ser uma das possíveis tarefas do TikTok Bônus, a prática pode aumentar o engajamento do seu perfil -- o que funciona muito bem caso queira virar um influenciador. Isso acontece porque o algoritmo do app é projetado para destacar usuários que postam com frequência, de forma que eles são constantemente recomendados na For You Page (#FYP);

Além de ser uma das possíveis tarefas do TikTok Bônus, a prática pode aumentar o engajamento do seu perfil -- o que funciona muito bem caso queira virar um influenciador. Isso acontece porque o algoritmo do app é projetado para destacar usuários que postam com frequência, de forma que eles são constantemente recomendados na For You Page (#FYP); Usar cupons: Ao usar os cupons obtidos no TikTok, além de conseguir descontos em produtos de marcas específicas, você pode obter pontos no TikTok Bônus. Para ver quais estão disponíveis para você, acesse a aba da campanha e toque em "Resgatar Cupons". Entre as marcas afiliadas estão 99 POP, Shopee, Riachuelo, Natura e mais.

recurso TikTok Bônus é a melhor forma de lucrar no aplicativo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Para acessar o TikTok Bônus, basta tocar no banner com o nome do programa, que aparece no canto da página inicial do aplicativo. Uma vez lá, para saber a missão do dia, desça a tela até “Outras maneiras de ganhar pontos e trocar por dinheiro”. Então, toque na tarefa que quiser e siga as instruções para cumpri-la. Ao finalizar, os pontos serão validados na conta automaticamente.

Vale lembrar que para ganhar dinheiro a partir do TikTok Bônus, é necessário ser maior de 18 anos, ser cadastrado na plataforma com uma conta própria, ser residente ou domiciliado no Brasil, e ter uma conta Pix, PayPal ou PagBank. Para sacar o dinheiro, é só tocar no botão "Sacar", digitar o valor desejado, adicionar um método de saque (transferência bancária, Pix, PagBank ou Paypal) e finalizar.

2. Presente de vídeo e de lives do TikTok

Os presentes de vídeos e de lives são outra forma de bonificação, mas voltadas para criadores de conteúdo. Ao utilizar o app, os espectadores são capazes de enviar moedas (vídeos publicados) ou presentes (lives) aos apresentadores, como uma forma de retribuição. O mecanismo também ajuda a monetizar o canal. Para presentear os criadores de conteúdos, no entanto, os usuários que desejarem fazer doações precisam comprar as moedas antecipadamente.

Para ganhar dinheiro através desses recursos, especialmente o de Live, você deve ser maior de 16 anos, ter conta Creator e um mínimo de mil seguidores. Assim, toda vez que fizer transmissões ao vivo ou postar um vídeo, seguidores poderão enviar moedas ou presentes virtuais, como um diamante ou uma rosa.

Como ganhar dinheiro com live no TikTok: presentes virtuais recebidos em transmissão ao vivo podem ser convertidos em moedas virtuais, que podem dar dinheiro real — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Apesar de não terem um valor monetário específico, os presentes podem ser trocados por moedas virtuais do TikTok, como os Leões, que são convertíveis em dinheiro real. Por isso, veja como fazer Live no TikTok e ganhar dinheiro.

3. Conteúdo patrocinado

Os influenciadores do TikTok têm diversas oportunidades para conseguir patrocínios. A plataforma pode entrar em contato diretamente com os criadores de conteúdo por meio de sua equipe de monetização. Além disso, os influenciadores podem estabelecer parcerias com marcas, agências e gravadoras.

Geralmente, os patrocínios no TikTok são realizados por meio de vídeos únicos, identificados como "promoção paga". Nas campanhas oficiais do TikTok, como os populares desafios (#Challenges), a própria plataforma pode fornecer o patrocínio diretamente ao criador de conteúdo. Nesse sentido, os valores podem variar, dependendo de critérios como o número de seguidores, fãs e curtidas no perfil do influenciador. Por isso, para ter mais chances de atrair patrocinadores, veja 20 dicas para conseguir mais seguidores e fãs no aplicativo.

Como ganhar dinheiro no TikTok postando vídeos: o ideal é ser patrocinado por alguma marca, de forma que você vai poder ganhar dinheiro com visualizações — Foto: Raquel Freire/TechTudo

De qualquer forma, o TikTok é uma plataforma que impulsiona pessoas através da "Para você" (For You Page), que permite que até mesmo criadores iniciantes tenham a oportunidade de viralizar rapidamente seus vídeos. Assim, não é necessário ser um influenciador de grande porte para atrair patrocínios de marcas.

4. TikTok Creator Next

Também voltado para criadores de conteúdo, o TikTok Creator Next é um programa que oferece ferramentas extras para a produção de vídeos criativos. Além disso, a iniciativa disponibiliza recursos que podem aumentar a monetização dos perfis, como o TikTok Creator Marketplace, que oferece a opção de colaborar com marcas.

Para participar do Creator Next, o responsável pelo perfil precisa ser maior de 18 anos, seguir as Diretrizes da Comunidade, ter, pelo menos, 1.000 visualizações de vídeos nos últimos 30 dias e um mínimo de três posts publicados nos últimos 30 dias. O programa, no entanto, está disponível apenas para os usuários da Austrália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Espanha, França, Itália e Reino Unido.

5. Conteúdo patrocinado no Creator Marketplace

O Creator Marketplace, ferramenta do Creator Next, cria uma ponte entre criadores de conteúdo e marcas, conectando-os para criar campanhas pagas e baseadas em recompensas. Ou seja, o programa aumenta as chances de patrocínio dos vídeos, auxiliando na monetização do canal. Para participar da iniciativa, é preciso fazer uma inscrição prévia.

“Quando um criador decide se inscrever, sua inscrição será analisada e notificações serão enviadas com os resultados. [...] Os criadores que não forem aprovados na análise inicial podem se inscrever novamente após 30 dias.”, diz a página de suporte do TikTok.

6. Gorjetas do TikTok

As gorjetas seguem uma lógica similar aos presentes: segundo o TikTok, ao acessar o perfil de um criador de conteúdo, os usuários podem enviar uma recompensa de agradecimento pelos vídeos publicados na plataforma. Vale lembrar que esta é uma ferramenta que também faz parte do Creator Next.

Assim, para participar, além de ser inscrito no programa, o criador de conteúdo precisa ser maior de 18 anos e ter uma conta pessoal com, pelo menos, 100 mil seguidores. O recurso, no entanto, ainda não está disponível no Brasil.

tire dúvidas e aprenda a lucrar no app — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

7. Venda de produtos próprios

Outra tática que os influenciadores usam para ganhar dinheiro no TikTok é projetar e vender a própria linha de produtos. Roupas com frases ou estampas associadas ao estilo de vida do criador de conteúdo costumam ser o investimento mais lucrativo.

Antes de começar a vender produtos personalizados, porém, é necessário que o influenciador construa sua marca pessoal online. Isso inclui a criação de um logotipo reconhecível e o planejamento de uma abordagem específica para determinado nicho de mercado – além, é claro, de uma comunidade numerosa de seguidores. Por isso, uma boa forma de construir a sua loja no app é usando a ferramenta TikTok Shop.

8. Marketing com links afiliados

Em novembro de 2020, o TikTok anunciou um recurso que permite que os usuários adicionem links clicáveis na bio e em posts. Dessa forma, usuários podem utilizar a URL para redirecionar seguidores para sites pessoais, canais do YouTube, perfil do Instagram, loja online, blog ou qualquer outra página da web que deseje usar para ganhar dinheiro. Isso pode ser útil para criadores de conteúdo, artistas, influenciadores e empresas que desejam direcionar o tráfego e aumentar a visibilidade de seus outros canais ou produtos.

Vale lembrar, no entanto, que o recurso de adicionar links na bio está disponível apenas para contas verificadas ou contas que atendem a certos critérios específicos estabelecidos pelo TikTok. Entre eles, ter mais de 1000 seguidores na rede social. Por isso, veja mais sobre como colocar link na bio do TikTok.

Saiba como ganhar dinheiro pelo TikTok ao colocar link na bio e redirecionar para sites externos — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Dúvidas frequentes sobre ganhar dinheiro no TikTok

Tem como ganhar dinheiro no TikTok assistindo a vídeos? O TikTok oferece dinheiro aos usuários através das missões diárias. Conhecido como TikTok Bônus, o benefício parte de missões diárias, que ajudam a acumular pontos do programa. Apesar da existência do programa, é preciso monitorar a rede social com frequência em busca de novas oportunidades para ganhar dinheiro;

O TikTok oferece dinheiro aos usuários através das missões diárias. Conhecido como TikTok Bônus, o benefício parte de missões diárias, que ajudam a acumular pontos do programa. Apesar da existência do programa, é preciso monitorar a rede social com frequência em busca de novas oportunidades para ganhar dinheiro; Tem como ganhar dinheiro seguindo pessoas no TikTok? Apesar de tentadora, não existe uma forma oficial de ganhar dinheiro seguindo pessoas no TikTok. Para ter acesso às bonificações sem produzir conteúdo, os usuários precisam realizar as missões diárias e indicar amigos ao aplicativo, juntando pontos. Os pontos do TikTok Bonus podem ser trocados por dinheiro;

Apesar de tentadora, não existe uma forma oficial de ganhar dinheiro seguindo pessoas no TikTok. Para ter acesso às bonificações sem produzir conteúdo, os usuários precisam realizar as missões diárias e indicar amigos ao aplicativo, juntando pontos. Os pontos do TikTok Bonus podem ser trocados por dinheiro; Tem como ganhar dinheiro no TikTok com curtidas? O TikTok conta com um programa conhecido como Creator Fund. O sistema de remuneração destinado a influenciadores ajuda os criadores de conteúdo a monetizar os canais com os vídeos publicados na rede social. Apesar de auxiliar os apresentadores, o recurso ainda não está disponível no Brasil, somente na Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido;

O TikTok conta com um programa conhecido como Creator Fund. O sistema de remuneração destinado a influenciadores ajuda os criadores de conteúdo a monetizar os canais com os vídeos publicados na rede social. Apesar de auxiliar os apresentadores, o recurso ainda não está disponível no Brasil, somente na Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido; Com quantos seguidores começa a ganhar dinheiro no TikTok? Quantos seguidores precisa para ganhar dinheiro no TikTok? O número mínimo de seguidores para acessar recursos que permitem ganhar dinheiro no TikTok é de 1 mil, além de uma conta Pro. No entanto, se quiser realizar vendas ou obter patrocínios de marcas ou empresas por conta própria, não há um número específico;

O número mínimo de seguidores para no TikTok é de 1 mil, além de uma conta Pro. No entanto, se quiser realizar vendas ou obter patrocínios de marcas ou empresas por conta própria, não há um número específico; O que precisa para ganhar dinheiro no TikTok? Idealmente, ser maior de 18 anos, ter mais de 10 mil seguidores, criar vídeos originais e somar 10 mil visualizações 30 dias. No entanto, existem formas de ganhar dinheiro sem ter conquistado esses marcadores;

Idealmente, ser maior de 18 anos, ter mais de 10 mil seguidores, criar vídeos originais e somar 10 mil visualizações 30 dias. No entanto, existem formas de ganhar dinheiro sem ter conquistado esses marcadores; Quantas visualizações para ganhar dinheiro no TikTok? Quanto o TikTok paga a cada 1.000 visualizações? Quanto um tiktoker ganha? Como ganhar dinheiro no tiktok por visualização?

Idealmente, você precisa ter cerca de 10 mil visualizações autênticas em seus vídeos nos últimos 30 dias. Se estiver inscrito no Creator Fund, que não está disponível no Brasil, a plataforma paga cerca de US$0,02 a US$0,04 a cada 1 mil views, o que equivale a aproximadamente R$0,10 a R$0,20;

Idealmente, você precisa ter cerca de 10 mil visualizações autênticas em seus vídeos nos últimos 30 dias. Se estiver inscrito no Creator Fund, que não está disponível no Brasil, a plataforma paga cerca de US$0,02 a US$0,04 a cada 1 mil views, o que equivale a aproximadamente R$0,10 a R$0,20; Quantas curtidas tem que ter no TikTok para ganhar dinheiro? Não há um número certo de curtidas para receber qualquer monetização no TikTok;

