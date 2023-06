Perder um iPhone causa espanto em qualquer pessoa, mesmo que entre as almofadas do sofá ou no fundo da mochila. No entanto, se você não conseguir encontrá-lo facilmente, há sempre uma alternativa para resolver esta situação além de ligar para o smartphone perdido.

Além do Buscar (Find My), recurso nativo para rastrear dispositivos da Apple, os usuários podem aplicativos de terceiros para auxiliar nas buscas, como o Life360 e até mesmo o Google Maps. A seguir, saiba rastrear um iPhone usando um celular Android.

1 de 11 Saiba como rastrear um iPhone usando um celular Android — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Saiba como rastrear um iPhone usando um celular Android — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

📝 Os concorrentes da Apple estão superando o iPhone? Comente no Fórum do TechTudo!

Como rastrear um iPhone usando o Find My

Antes de tudo, é preciso verificar se o Buscar está habilitado no seu iPhone. Para isso, realize os seguintes passos:

Passo 1. Abra o app “Ajustes” e toque no seu nome e toque em “Buscar". Depois, selecione "Buscar iPhone"

2 de 11 Acesse as configurações do iPhone — Foto: Reprodução/TechTudo Acesse as configurações do iPhone — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Habilite as opções “Buscar iPhone”, “Rede Buscar” e “Enviar Última Localização”.

3 de 11 Ative o Buscar — Foto: Reprodução/TechTudo Ative o Buscar — Foto: Reprodução/TechTudo

Agora você poderá localizar o seu smartphone através do Find My. Para verificar a localização do iPhone através de um celular Android, siga este procedimento:

Passo 1. Acesse o site “icloud.com”, toque em “Iniciar sessão” e acesse o ID Apple. Após logar, role a tela e pressione o botão "Buscar";

4 de 11 Acesse seu ID Apple — Foto: Reprodução/TechTudo Acesse seu ID Apple — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Selecione um dispositivo para checar sua localização. Vale lembrar que, se o seu iPhone estiver ligado ou o Find My guardou a última localização do celular, o iCloud exibirá a posição no mapa. Você também pode utilizar os demais recursos para ajudar a encontrar o celular:

Reproduzir som: emite um alerta sonoro caso o iPhone esteja perdido nas redondezas;

emite um alerta sonoro caso o iPhone esteja perdido nas redondezas; Modo perdido: além de bloquear o celular e ativar o modo de rastreamento, também permite a inclusão de informações de contato caso alguém encontre o iPhone;

além de bloquear o celular e ativar o modo de rastreamento, também permite a inclusão de informações de contato caso alguém encontre o iPhone; Apagar iPhone: exclui todas os dados do iPhone, mas manterá o rastreamento ativado se a Rede Buscar estiver habilitado.

Como rastrear um iPhone usando o Google Maps

O Google Maps também pode ser um aliado na busca pelo iPhone perdido. Esta opção, no entanto, não vai informar exatamente onde o celular se encontra, mas ajudará a rever os últimos lugares onde você esteve com o aparelho. Lembre-se que é necessário ter o app instalado no celular para utilizar a plataforma de mapas para esta finalidade, além de habilitar o histórico de localização:

Passo 1. Abra o app do Google Maps no iPhone e toque na sua foto de perfil. Então, pressione a opção “Sua linha do tempo”;

5 de 11 Acesse a linha do tempo do Google Maps — Foto: Reprodução/TechTudo Acesse a linha do tempo do Google Maps — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Toque no aviso “O Histórico de localização está desativado”. Na seção “Histórico de localização”, aperte o botão “Ativar”;

6 de 11 Ative o histórico de localização — Foto: Reprodução/TechTudo Ative o histórico de localização — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Role a página até o final e habilite o histórico de localização em “Ativar”. Depois, pressione o botão "Entendi" para concluir o processo.

7 de 11 Conclua o processo — Foto: Reprodução/TechTudo Conclua o processo — Foto: Reprodução/TechTudo

Após a configuração, o Google Maps vai começar a registrar a localização do iPhone. Para verificá-la no Android, siga os seguintes passos:

Abra o Google Maps no seu celular Android, assim como no iPhone; Toque na sua foto de perfil; Acesse a opção “Sua linha do tempo” e verifique os últimos lugares onde você esteve com o iPhone em mãos.

Cabe ressaltar que o Google Maps registra a localização de todos os smartphones conectados à conta do Google.

Como rastrear um iPhone usando um app de controle parental

Apesar de ser um rastreador familiar, o Life360 também pode ser utilizado para verificar a localização do seu iPhone. É importante ressaltar que esta solução funciona apenas quando o celular está ligado e se o aplicativo estiver instalado. Portanto, instale o app no celular e faça o cadastro na plataforma, para depois incluir seu iPhone no Círculo da família:

Passo 1. Aperte o botão “Criar um novo Círculo” e digite um nome para a sua família. Um código vai aparecer na tela, e você deve anotá-lo para dividir com a família. Vale reforçar que é necessário guardar o código em segurança, sem compartilhar com terceiros. Depois, aperte em “Terminei de compartilhar”;

8 de 11 Crie um novo círculo — Foto: Reprodução/TechTudo Crie um novo círculo — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Escolha o seu papel no círculo e, se quiser, selecione uma foto para o seu perfil. Em seguida, aperte no botão “Permitir permissões” e ofereça todas as permissões de acordo com as instruções do aplicativo;

9 de 11 Ofereça permissões ao Life360 — Foto: Reprodução/TechTudo Ofereça permissões ao Life360 — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Se quiser, insira as localizações frequentes da sua família ou toque em “Pular” para avançar.

Após a configuração no iPhone, baixe o aplicativo no celular Android e crie uma nova conta. É necessário incluir um número de telefone diferente do utilizado no outro celular para concluir o cadastro. Agora, siga os passos:

Passo 1. Lembra do código que você anotou ao configurar o Life360 no iPhone? Digite-o no celular Android e aperte em “Enviar”. Na tela seguinte, toque em “Incluir” e descreva o seu papel no círculo;

10 de 11 Entre no círculo do Life360 — Foto: Reprodução/TechTudo Entre no círculo do Life360 — Foto: Reprodução/TechTudo

Pronto! Agora é só adicionar uma foto ou ir em "Pular" para avançar. Não se esqueça de oferecer as permissões solicitadas no aplicativo e conclua em “Continuar”. Agora você poderá rastrear o seu iPhone pelo celular Android.

É possível achar o iPhone se ele estiver desligado?

A Apple oferece o rastreamento de um iPhone mesmo se estiver desligado. Mas há exceções. Primeiro, é preciso ativar a opção “Enviar Última Localização” para que o celular envie as informações quando a bateria estiver prestes a acabar, como explica o primeiro tópico.

Também é necessário habilitar a função “Rede Buscar” ativada. Ao incluir o iPhone na rede Buscar, da Apple, os usuários podem localizar o dispositivo mesmo que ele esteja off-line, em modo de reserva de energia ou desligado.

A possibilidade de buscar pelo iPhone desligado ou desconectado, no entanto, é limitada a alguns modelos: a partir do iPhone 11 com iOS 15 ou mais recente instalado. Para saber se o recurso está ligado, basta verificar se a frase “iPhone Localizável Após Desligado” está disponível abaixo do “deslize para desligar” ao pressionar os botões lateral e de abaixar ou aumentar o volume.

11 de 11 ”iPhone Localizável Após Desligado”, informa tela de desligar — Foto: Thássius Veloso/TechTudo ”iPhone Localizável Após Desligado”, informa tela de desligar — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tem como achar o iPhone pelo iCloud se eu não ativei o Find My?

O Find My precisa ser habilitado com antecedência para que a posição celular esteja disponível no iCloud. Portanto, se você não configurou o rastreador oficial da Apple, não será possível encontrar o smartphone e outros dispositivos da marca pelas vias nativas.