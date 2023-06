Conheça Mistério de Maya e veja história real do documentário da Netflix

O documentário O Mistério de Maya foi lançado na última segunda-feira (19) na Netflix e, atualmente, ocupa o Top 5 na categoria filmes da plataforma. Nele, nós acompanhamos a história da norte-americana Maya Kowalski, que foi internada em 2016, quando tinha somente 10 anos, e ficou sob a custódia do Estado quando seus pais foram impedidos de levá-la para casa. O longa tem direção do cineasta Henry Roosevelt. Confira, abaixo, detalhes sobre o caso e documentário.

1 de 2 Documentário sobre o caso de Maya Kowalski mostra história dos pais tentando reaver a guarda da filha — Foto: Reprodução/Netflix Documentário sobre o caso de Maya Kowalski mostra história dos pais tentando reaver a guarda da filha — Foto: Reprodução/Netflix

História real de O Mistério de Maya

Em 2016, a família Kowalski, formada por Jack e Beata, levou a filha Maya, de 10 anos, para o Johns Hopkins All Children's Hospital, na Flórida, com uma forte crise de dores abdominais. Os médicos do lugar não tinham nenhuma familiaridade com a rara condição de Maya, que se tratava da Síndrome de Dor Regional Complexa (CRPS), diagnosticada anos antes pelo Dr. Anthony Kirkpatrick e tratada no México.

Como a mãe de Maya, Beata, era enfermeira e já sabia como proceder em uma crise, orientou os médicos do local sobre quais medicamentos usar, mas isso não terminou como o esperado. Os pais de Maya foram acusados de abuso médico infantil e a criança ficou sob custódia do Estado, sem autorização para vê-los.

2 de 2 A família Kowalski, formada por Beata, Maya e Jack — Foto: Reprodução/Netflix A família Kowalski, formada por Beata, Maya e Jack — Foto: Reprodução/Netflix

O documentário

Durante o documentário, a versão dos Kowalski é apresentada ao público. Além de seus relatos pessoais sobre o que aconteceu, fotos e vídeos da intimidade da família, o longa também conta com entrevistas com o Dr. Kirkpatrick e os advogados que defenderam Jack e Beata Kowalski. A própria Maya, agora com 17 anos, também fala sobre sua traumática experiência.

Somente os depoimentos dados à polícia pela médica que acusou os Kowalski de abuso médico infantil são vistos, pois nem a Dr.ª Sally Smith ou nenhum outro representante do Johns Hopkins All Children's Hospital aceitou participar do documentário.

