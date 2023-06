Criança de 4 anos usa Alexa para ajudar a salvar a mãe; entenda caso

Uma garotinha de apenas quatro anos de idade foi capaz de socorrer a mãe, que sofria uma convulsão, com a ajuda da Alexa , a assistente virtual da Amazon . O caso aconteceu em maior, na Inglaterra. Ao perceber que a mãe estava mal, a pequena Daisy Scott usou a Alexa para ligar para seu pai, Kevin, e pedir ajuda. Ao portal de notícias local, o homem, que estava trabalhando no momento do incidente, contou que Daisy estava calma durante todo o tempo, seguindo as instruções que ele repassou para ela durante a ligação até que a ajuda chegasse. Michelle, mãe da menina, foi socorrida e passa bem.

A garotinha conseguiu pedir ajuda pelo comando "Alexa, ligar para o papai". A assistente da Amazon, então, se conectou ao celular de Kevin e ele pôde conversar com a filha. A seguir, confira mais detalhes sobre o caso e veja como usar a Alexa para fazer ligações por meio de comandos de voz.

1 de 3 Menina de 4 anos usa Alexa para pedir ajuda e salva mãe; veja detalhes — Foto: Lucas Santos/TechTudo Menina de 4 anos usa Alexa para pedir ajuda e salva mãe; veja detalhes — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Qual é a melhor caixa de som Bluetooth para comprar? Comente no Fórum do TechTudo

Kevin contou ao portal de notícias local HertsLive que, quando recebeu a ligação de Daisy no trabalho, percebeu que a esposa, Michelle, não estava bem. A menina contou que a mãe estava deitada no chão e tremendo. O pai, então, reconheceu que a mulher estava sofrendo com uma convulsão e pediu para que a filha movesse qualquer objeto próximo à mãe para longe, para evitar que ela se machucasse.

Ele também instruiu a filha a destrancar a porta de casa e cuidar de sua irmã mais nova até que seu avô chegasse - o que levou alguns poucos minutos. Daisy seguiu todos os conselhos do pai e, de acordo com ele, se manteve calma durante todo o tempo.

Em entrevista concedida ao canal, Kevin contou que Michelle foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2011 e epilepsia em 2016, dois anos antes de Daisy nascer. Atualmente, ela faz acompanhamento médico e trata as condições com medicamentos para evitar as crises, que podem ser causadas por estresse, cansaço e ansiedade.

2 de 3 Alexa pode ser usada para fazer ligações para contatos; veja como — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Alexa pode ser usada para fazer ligações para contatos; veja como — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Os pais contaram que optaram por não esconder a condição de Michelle da filha. Em vez disso, eles começaram a educá-la desde cedo sobre a epilepsia, contando histórias de livros infantis que exploram o tema. "Compramos alguns livros infantis sobre epilepsia para ajudar a explicar a condição para Daisy e para que ela saiba o que fazer", revelou Kevin. Por isso, Daisy já sabia como agir caso a mãe tivesse uma crise, como aconteceu no mês passado. "Em uma emergência, Daisy sabe que deve pedir para a Alexa 'ligar para o papai' para que eu possa falar diretamente com ela", explicou.

Como fazer chamas de voz usando a Alexa?

É possível fazer ligações e chamadas de voz pela Alexa de forma bastante simples. Para isso, é necessário baixar o app Amazon Alexa, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e configurar a assistente pelo celular. Dessa forma, os contatos salvos no dispositivo são importados para o aplicativo da assistente, que passa a reconhecer outros contatos que usam o serviço para se conectar. Por isso, para fazer ligações com a Alexa, é necessário que as duas partes - tanto quem vai fazer a chamada, como quem vai receber a ligação - tenham o aplicativo configurado no celular.

3 de 3 O aplicativo Amazon Alexa está disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Getty Images O aplicativo Amazon Alexa está disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Getty Images

Depois de baixar o app na loja de aplicativos do seu celular, faça login usando sua conta Amazon e toque em "Continuar" para prosseguir. Conceda permissão para que o aplicativo acesse os seus contatos e siga as instruções que aparecerão na tela para concluir a configuração do app. Finalizado esse passo, você poderá enviar o comando "Alexa, ligar para o celular de [nome do contato]" para conversar com a pessoa pelo speaker.

Vale lembrar que a assistente da Amazon não pode concluir ligações para serviços de emergência, como SAMU ou bombeiros, por exemplo.

Com informações de HertsLive e Amazon

ASSISTA TAMBÉM: confira 11 comandos de voz para Alexa para usar no dia a dia