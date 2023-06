Criança surpreende mãe e gasta R$ 20 mil na Amazon; veja o que ela comprou

Uma garotinha de apenas cinco anos de idade gastou quase US$ 4 mil (cerca de R$ 20 mil, considerando o câmbio do dia de publicação desta matéria) em compras na Amazon enquanto usava o celular da mãe, nos Estados Unidos. A pequena Lila pediu para usar o telefone durante uma viagem de carro com a família, e Jessica Nunes cedeu o celular pensando que a filha fosse procurar jogos para se distrair durante o trajeto.

O que ela não esperava era que a garotinha abrisse o aplicativo da Amazon e usasse sua conta para comprar diferentes tipos de brinquedo e botas de caubói. Jessica só foi descobrir sobre a onda de gastos da filha quando recebeu uma notificação do app informando que os itens seriam entregues no dia seguinte. O caso aconteceu no final de março deste ano. A seguir, confira mais detalhes sobre a história e veja como bloquear compras pelo Amazon Shopping para evitar pedidos indesejados.

1 de 3 Em entrevista para o canal de TV americano WTHR, Lila e sua mãe contaram sobre as compras feitas no aplicativo da Amazon. — Foto: Reprodução/TikTok/@savageblonde_ Em entrevista para o canal de TV americano WTHR, Lila e sua mãe contaram sobre as compras feitas no aplicativo da Amazon. — Foto: Reprodução/TikTok/@savageblonde_

Ao portal de notícias norte-americano Today, Jessica Nunes contou que a filha pediu para usar o seu celular enquanto ela dirigia. A mãe entregou o celular pensando que a menina iria se divertir com jogos, mas, na verdade, Lila entrou no aplicativo da Amazon e usou a conta de sua mãe para comprar 10 motocicletas infantis na cor rosa e outras 10 na cor azul, além de um Jeep de brinquedo e mais 10 pares de botas de caubói. No total, o pedido somou cerca de US$ 3.922 (aproximadamente R$ 18.783).

Ao perceber a compra depois de receber uma notificação do app às 2h da manhã, Jessica pensou que sua conta tinha sido invadida e, por isso, checou o histórico do cartão de crédito. Foi então que notou que o caso tinha ocorrido no mesmo horário em que ela estava dirigindo com Lila. "Era cerca de 9h30, exatamente quando estávamos no carro. Então [a compra] não foi fraudulenta", declarou.

Jessica contou que conseguiu cancelar parte do pedido à tempo, mas 5 das 10 motocicletas azuis compradas pela filha foram entregues no dia seguinte. Depois de entrar em contato com o suporte da Amazon, ela também conseguiu devolver os outros itens. Ao canal de TV americano WTHR, Lila explicou como foi simples concluir os pedidos. "É só apertar o botão amarelo e depois apertar o botão marrom", disse a garotinha.

2 de 3 Ao canal WTHR, Lila, de 5 anos, contou como usou a conta da Amazon de sua mãe para comprar dezenas de motocicletas infantis — Foto: Reprodução/TikTok/@savageblonde_ Ao canal WTHR, Lila, de 5 anos, contou como usou a conta da Amazon de sua mãe para comprar dezenas de motocicletas infantis — Foto: Reprodução/TikTok/@savageblonde_

Como impedir compras indesejadas no Amazon Shopping?

O app Amazon Shopping, diferentemente do Prime Video ou Kindle, não conta com o recurso de controle dos pais - ou seja, não é possível evitar compras indesejadas aprovando o pedido antes que ele seja concluído pelo aplicativo.

3 de 3 Amazon Shopping: veja como impedir compras indesejadas pelo app — Foto: Lucas Santos/TechTudo Amazon Shopping: veja como impedir compras indesejadas pelo app — Foto: Lucas Santos/TechTudo

No entanto, algumas dicas podem ajudar a evitar compras feitas acidentalmente. Uma delas consiste em desativar o recurso de compra com um clique. Para isso, abra o app e clique sobre o ícone de conta no menu inferior. Depois, clique sobre a aba "Sua conta" e deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Configurações do 1-Clique". Em seguida, toque sobre a chave abaixo de "Preferências de compra" e selecione a opção "Desativar 1-Clique em todos os lugares".

Além disso, outra dica que pode impedir compras indesejadas consiste em desconectar a conta da Amazon do app de compras da companhia - assim, será necessário fazer o login quando você quiser comprar um produto. Apesar de pouco prático, o truque pode ajudar pais que têm filhos pequenos e que podem entrar no app para efetuar pedidos sem querer. Outra possibilidade inclui remover os dados do cartão de crédito da carteira do aplicativo. Assim, os pedidos não serão confirmados e, consequentemente, a compra não será concluída.

Para deslogar a conta no Amazon Shopping, abra o aplicativo e clique sobre o menu sanduíche no canto inferior direito da tela. Em seguida, deslize a tela para baixo e toque sobre a aba "Configurações". Depois, clique em "Sair" e confirme o procedimento. Para remover os dados de cartão de crédito, acesse sua conta, clique sobre "Seus pagamentos", toque sobre o cartão de crédito e, em seguida, sobre "Editar". Depois, deslize a tela para baixo e clique em "Remover da carteira".

Com informações de Today, WTHR e TikTok

