Cyberpunk, Resident Evil e mais jogos ficam até 80% off nesta semana

O Steam também não fica atrás nos descontos. Jogos como Halo: The Master Chief Collection, God of War e Cyberpunk 2077 estão à venda com preços menores por tempo limitado na plataforma da Valve. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

1 de 4 Resident Evil 3 Remake chama a atenção com Jill Valentine como protagonista — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil 3 Remake chama a atenção com Jill Valentine como protagonista — Foto: Divulgação/Capcom

PlayStation

A loja digital da Sony chama atenção pelos seus jogos populares até 70% mais baratos para assinantes da PS Plus, além de vários títulos indie em oferta. Cult of the Lamb, Cuphead & The Delicious Last Course e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge estão entre os games escolhidos para a promoção. Confira as melhores ofertas nos consoles PlayStation:

2 de 4 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge traz as Tartarugas Ninja de volta em um jogo de ação beat'em up como nos anos 90 — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge traz as Tartarugas Ninja de volta em um jogo de ação beat'em up como nos anos 90 — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Monster Hunter Rise - R$ 92,44;

Resident Evil Village - R$ 92,24;

Devil May Cry 5 + Vergil - R$ 44,02;

Cult of the Lamb - R$ 87,03;

Cuphead & The Delicious Last Course - R$ 105,04;

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - R$ 87,15;

Inscryption - R$ 64,67;

Dragon Ball Z: Kakarot - R$ 77,96;

Resident Evil 2 Remake - R$ 47,88;

One Piece Pirate Warriors 4 - R$ 39,98.

Xbox

Assassin’s Creed Valhalla está por um dos menores preços já registrado na loja digital do Xbox. Dragon’s Dogma: Dark Arisen também está disponível por um valor bem acessível, para aqueles que estiverem empolgados com as novidades de Dragon’s Dogma 2. Por fim, a coleção com os remakes de Resident Evil 2 e Resident Evil 3 está por menos da metade do preço. Veja esses e mais destaques da loja digital do Xbox:

3 de 4 Fobia - St. Dinfna Hotel é um jogo de terror brasileiro que busca inspiração em sucessos do gênero — Foto: Reprodução/Fobia Fobia - St. Dinfna Hotel é um jogo de terror brasileiro que busca inspiração em sucessos do gênero — Foto: Reprodução/Fobia

Steam

O Steam traz ofertas em vários títulos populares, às vésperas das promoções de inverno.The Witcher 3: Wild Hunt, Stardew Valley e Monster Hunter: World são alguns dos destaques. Além disso, Samurai Shodown está com o menor preço já registrado desde o lançamento para celebrar o novo teste do netcode de rollback, que acontece neste mês de junho. Veja as melhores ofertas da plataforma da Valve:

4 de 4 Rainbow Six Siege é jogo de tiro tático e competitivo da Ubisoft — Foto: : Divulgação/Ubisoft Rainbow Six Siege é jogo de tiro tático e competitivo da Ubisoft — Foto: : Divulgação/Ubisoft

Halo: The Master Chief Collection - R$ 32,25;

God of War - R$ 119,94;

Cyberpunk 2077 - R$ 99,95;

The Witcher 3: Wild Hunt - R$ 29,99;

Stardew Valley - R$ 19,99;

Monster Hunter: World - R$ 49,95;

GTA 5 - R$ 41,04;

Dead By Daylight - R$ 19,99;

Rainbow Six Siege - R$ 23,99;

No Man’s Sky - R$ 81,00;

Samurai Shodown - R$ 14,40.

