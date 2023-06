Dell anuncia novos desktops com chips Intel de 13ª geração no Brasil

A Dell apresentou, na terça-feira (13), três novos modelos de computadores para o mercado brasileiro, com modelos que contam com fabricação nacional, processadores Intel Core de 13ª geração, opção all-in-one e valores a partir dos R$ 4.999. Há versões com placas de vídeo dedicadas da Nvidia e memória RAM no padrão DDR5.

A opção de entrada é o all-in-one de 23,8 polegadas com resolução Full HD e que pode ser equipado com processadores Intel Core i5 ou Intel Core i7 de 13ª geração. Apesar de já oferecer um display, o modelo conta com entradas e saídas HDMI, além de suporte a cartões microSD e sistema de som com 10 W de potência total.

1 de 3 Novo all-in-one da Dell chega com processador Intel Core de décima terceira geração. — Foto: Divulgação/Dell Novo all-in-one da Dell chega com processador Intel Core de décima terceira geração. — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Inspiron 3020 é um desktop com formato mini torre que promete ser uma opção versátil, podendo ser equipado com processadores Intel Core i5 ou Intel Core i7. Ele tem ainda como alternativas de GPU as placas da Nvidia GTX 1660 e RTX 3050.

O modelo, que será oferecido por valores a partir dos R$ 6.099, tem como solução de armazenamento um SSD de 512 GB. É possível complementar o espaço com um HD de 1 TB e 7.200 RPM. A opção de entrada já oferece 16 GB de RAM, expansíveis para até 64 GB, tem sistema operacional Windows 11 e já traz nativamente Wi-Fi 6 integrado, o que garante muita versatilidade ao equipamento.

2 de 3 Dell Inspiron 3020 é um desktop com formato mini torre — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron 3020 é um desktop com formato mini torre — Foto: Divulgação/Dell

O desktop XPS 8960 promete ser a opção mais avançada lançada pela fabricante, sendo equipado com processador Intel Core i7, placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3060 e até 32 GB de memória RAM no padrão DDR5.

Para o armazenamento, o desktop XPS oferece 1 TB em SSD e ainda possui slots para expandir a memória e armazenamento. Assim como ocorre com outros modelos da linha XPS, o equipamento traz um sistema que permite o acesso mais simples a parte interna do gabinete. O XPS 8960 será vendido por valores a partir dos R$ 9.998 no mercado brasileiro.