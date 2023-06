Dell lança notebook Inspiron com processador Intel Core de 13ª geração

A Dell anunciou, nesta segunda-feira (5), o lançamento do notebook Inspiron 13 no Brasil. O processador Intel Core i7 de 13ª geração e sua tela de 13,3 polegadas com resolução QHD+ são os principais destaques do aparelho. O modelo é fabricado em território nacional, integra a linha de ultracompactos da marca e custa a partir de R$ 7.298 na loja virtual da fabricante, com disponibilidade imediata para entrega. De acordo com a fabricante, o portátil foi concebido para quem busca mobilidade sem perder performance.