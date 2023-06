Dell lança novo monitor e headset gamer Alienware; veja detalhes

A Dell apresentou dois novos produtos da marca gamer Alienware no Brasil. Foram lançados, na quinta-feira (15), o monitor Alienware AW2724DM, que tem uma tela de 27 polegadas e se destaca pela taxa de atualização de 180 Hz , e o headset Alienware AW520H, que promete áudio 3D para jogos em PC. Junto com o desktop Alienware Aurora , lançado no país em maio, os dispositivos chegam para integrar a linha premium da marca e já estão disponíveis para compra na loja virtual da fabricante por R$ 3.599 e R$ 698, respectivamente.

O monitor Alienware AW2724DM, de acordo com a divulgação oficial, possui resolução Quad HD e é capaz de oferecer um brilho máximo de 600 nits, assim como um contraste maior entre cores claras e escuras. Além disso, o dispositivo possui até 95% de precisão de cores e promete um tempo de resposta de 1 ms. Para que isto ocorra, o monitor vem com suporte aos padrões de conectividade AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync, além do VESA Adaptive Sync.

Alienware AW2724DM promete 1 ms de tempo de resposta e 180 Hz de taxa de atualização

Quanto ao design, o monitor Alienware está disponível somente na cor preta, possui uma base redesenhada no formato hexagonal, tem ajustes de altura e ângulo e traz um sistema de retroiluminação por zonas, que pode ser personalizado pelo usuário. O dispositivo vem equipado com uma porta HDMI, o aparelho tem duas entradas USB 3.2 padrão, para conectar mouse, teclado ou recarregar o celular, e vem com duas entradas DisplayPort.

Headset Alienware AW520H

O headset gamer Alienware AW520H tem conexão com fio, possui os certificados Hi-Res de qualidade de som e Dolby Atmos de áudio tridimensional, que tendem a trabalhar juntos para proporcionar melhor imersão nos jogos. Vale destacar que o produto possui conexão de 3,55 mm, o que torna o fone compatível não só com PC, mas também com qualquer dispositivo que possua este tipo de porta, como consoles, por exemplo.

Alienware AW520H tem microfone retrátil e tecido respirável

Para completar, o acessório tem um sistema de iluminação RGB que pode ser personalizada pelo usuário por meio do aplicativo oficial da marca, e pode ser adquirido nas cores branco ou preto. Segundo a nota de divulgação da Dell, o produto tem, ainda, uma inteligência artificial própria que consegue trabalhar para automatizar a redução de ruído do microfone.

