Design do Nothing Phone (2) é vazado; confira os detalhes

A segunda geração do Nothing Phone pode estar prestes a ser anunciada e, mesmo sem muitas pistas da fabricante, vazamentos revelaram possíveis expectativas sobre o design. Sem mudanças substanciais na estrutura, o telefone com carcaça transparente deve repetir a receita do modelo anterior, incluindo o país de fabricação, que é a Índia. O que mudaria, no entanto, seria o tamanho da tela, a curvatura do painel e o projeto de iluminação. As renderizações que trouxeram perspectivas sobre o aparelho vieram do OnLeaks, conhecido por divulgar projeções sobre diversos celulares.

Para além das otimizações em termos de especificações e aparência, espera-se que o Nothing Phone (2) consiga ampliar suas vendas para outros mercados, principalmente o estadunidense. Quanto ao território brasileiro, não há expectativa de chegada do modelo, que pode ser apresentado globalmente no próximo mês, em julho.

Focado em um público que prioriza o design, o celular da Nothing traz uma traseira totalmente diferente dos modelos tradicionais vendidos no mercado. O sucessor do atual dispositivo deve preservar essa proposta, mas pode alterar alguns detalhes, como é o caso das faixas de iluminação, que passarão a ter um visual mais moderno. Também é possível que ele tenha uma curvatura mais evidente na sua estrutura, tanto na parte da frente, como na de trás.

O aparelho também deve reforçar o compromisso com a sustentabilidade, mas de uma forma mais contundente. Segundo rumores, o futuro Nothing Phone (2) pode contar com o triplo de materiais reciclados ou de base biológica. Espera-se, ainda, que ele use alumínio 100% reciclado e elimine o plástico presente nas embalagens.

Na ficha técnica, a expectativa é de que a tela de 6,55 polegadas presente no modelo anterior aumente em 0,15 polegada. Aspectos como resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz devem ser mantidos. No campo do processamento, o upgrade deve ser significativo, pois espera-se que o telefone venha equipado com o Snapdragon 8 Plus Gen 1. A execução de tarefas deve contar, ainda, com uma memória RAM de 8 GB e armazenamento de 256 GB.

Apesar de renovar algumas configurações, como a bateria, que deve ir para 4.700 mAh, as câmeras podem não apresentar tantas diferenças. Assim, elas repetiriam as lentes de 50 MP vistas no primeiro Nothing Phone. Quanto ao sistema, é possível que o celular venha equipado com o Android 13 e que tenha suporte para até três atualizações de software.

Para fins de comparação, vale dizer que o Nothing Phone (1) foi lançado por um preço sugerido de £ 399, equivalente a R$ 2.430 no câmbio de hoje. Ainda não se sabe o valor que será atribuído ao sucessor, mas as estimativas apontam cifras ligeiramente mais altas.

