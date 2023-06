Dia do Orgulho LGBTQIA+: 7 podcasts para ouvir no Spotify e celebrar

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado mundialmente nesta quarta-feira (28) e no Spotify, aplicativo disponível para os celulares Android e iPhone (iOS), há ótimas opções de podcasts produzidos por pessoas que fazem parte da comunidade. Os programas são uma maneira interessante de aprender mais sobre o tema e celebrar o protagonismo de gays, lésbicas, trans e demais orientações sexuais. O Divã da Diva e o POCCAST, por exemplo, debatem sobre a cultura pop e assuntos da mídia e do dia a dia de maneira interativa e divertida. Já o GaymerCast trata da diversidade nos videogames e cultura geek. Confira a seguir a lista completa do TechTudo com diferentes podcasts para ouvir e comemorar no Dia Internacional do Orgulho.